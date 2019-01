Datalek bij hotelketen Marriott minder groot dan gedacht: ‘slechts’ 380 miljoen mensen getroffen kg

04 januari 2019

18u08

Bron: Belga 0 Multimedia Minder mensen zijn de dupe geworden van de recente roof van klantgegevens van hotelketen Starwood dan eerst gedacht. Volgens moederbedrijf Marriott gaat het om maximaal 383 miljoen klantbestanden, en waarschijnlijk nog minder. Eerder was er sprake van gegevens van ongeveer 500 miljoen klanten.

In de bestanden staan volgens Marriott meer dan 20 miljoen versleutelde en 5 miljoen onversleutelde paspoortnummers. Verder staan in de bestanden versleutelde gegevens van 8,6 miljoen betaalkaarten, maar de meeste daarvan zouden al verlopen zijn.



Volgens Marriott zijn er geen aanwijzingen dat de hackers de informatie hebben gevonden waarmee ze de versleuteling kunnen kraken. Met die code hadden ze de betaalkaarten kunnen klonen.



In de bestanden stonden verder namen, geboortedata, telefoonnummers en e-mailadressen van mensen die kamers bij Starwood hadden gereserveerd.