Daarom zeg je je steelstofzuiger best nog geen vaarwel Joni Horemans

10 maart 2020

13u00

Bron: HLN Shop 0 Multimedia Een robotstofzuiger die na één druk op de startknop voor jou je hele huis schoon houdt? Het klinkt als een droom, en dat is het in de praktijk ook. De werkelijkheid is meestal nogal ontnuchterend. Wie eerder klein woont, zich niet blauw wil betalen, maar ook geen gedoe met draden wil, is beter af met een steelstofzuiger.

’s Ochtends naar je werk vertrekken, even snel je robotstofzuiger activeren en ’s avonds terugkomen in een stofvrij huis? Wat zouden we dat graag willen geloven. Jammer genoeg loopt het in de praktijk niet zo.

Om te beginnen heeft je woning tal van hoekjes en randjes die je robot overslaat, omdat hij er niet goed bij kan. Schaf je je een nog duurdere robotstofzuiger met zijborstels aan, dan kun je dat probleem misschien enigszins van de baan ruimen, maar dan stelt zich nog de onoplosbare uitdaging van kieren, plinten, de sofa, de trappen, de wagen...

Compact

Een van de grootste troeven van de draadloze steelstofzuiger is dan ook de wendbaarheid. Sukkelen met stopcontacten en een steeds net te korte kabel zijn voorgoed verleden tijd. In het heetst van de strijd stoot je ook minder om.

Het gewicht is een tweede troef: onder de 3 kilogram vind je eigenlijk alleen nog maar steelstofzuigers, boven de 7 kilogram zitten de traditionele stofzuigers. Die laatste zijn niet enkel zwaar, meestal nemen ze ook behoorlijk veel plaats in. Zit je op kot, woon je eerder klein, of heb je gewoon geen zin in een bergruimte of garage vol lompe, logge toestellen, dan zal je meer baat hebben bij een steelstofzuiger.

Tapijt

Een steelstofzuiger met turboborstel is verder ideaal als je veel tapijt hebt. Hij maakt aangekoekt vuil los uit het tapijt en ook met honden- en kattenhaar heeft hij weinig moeite. Heb je houten vloeren? Dan speur je beter naar een steelstofzuiger met parketborstel.

Prijs

Robotstofzuigers zijn intussen al iets goedkoper dan in de beginjaren, maar als je een echt goed model wil (en dus geen exemplaar dat het stof in je huis gewoon wat van plaats verlegt), betaal je al snel 300-400 euro. Een topklasse steelstofzuiger vind je ook al aan 200 euro. Net zoals bij de meeste huishoudtoestellen is ook hier de regel: je betaalt extra voor kracht, toeters, bellen en design.

Tip: Bekijk hier de aanbieding voor een steelstofzuiger op HLN Shop

Lees ook:

Waarom je toch beter een activity tracker koopt

Kruimeldief kopen? Dit zijn onze aanraders

Waarom DAB+ een zegen is voor radioliefhebbers