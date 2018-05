Daarom stomen deze strijkijzers de winkel uit Ronald Meeus

24 mei 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1 Multimedia Ook op gebied van strijkijzers is er de afgelopen jaren opvallend veel innovatie gebeurd. Dit zijn de populairste toestellen per merk, volgens technologiesite Tweakers.

Philips PerfectCare Elite Silence GC9650 (€ 310)

Het vaakst bekeken toestel is dit apparaat uit een iets duurdere klasse, van marktleider Philips. Voor het geld dat je neertelt (toch het drievoudige van een gemiddeld apparaat) krijg je een krachtig, maar tegelijkertijd ook haast geruisloos apparaat. Dit toestel is ook een stoomgenerator. Dat betekent dat hij een extern waterreservoir heeft, dat via een stroomsnoer verbonden is met het apparaat. Stoomgeneratoren zijn iets handiger dan stoomstrijkijzers, omdat ze efficiënter zijn bij het bestrijden van hardnekkige kreuken in het textiel.

Tefal FV9962 Freemove (€ 87)

Dit toestel van de Franse fabrikant Tefal is een 'gewoon' stoomstrijkijzer, maar een voordeel ervan is dat het een draadloos apparaat is: je wordt tijdens het strijken dus niet belemmerd door een snoer. Ook biedt hij, met zijn 2.600 watt, opvallend veel kracht voor een oplaadbaar toestel.

Siemens TS22XTRM (€ 235)

Het Duitse concern Siemens ontwikkelde voor deze stoomgenerator zijn 'advanced steam system', dat een stoomdruk van 5,5 bar op het textiel zet. Ook opvallend is het moderne design van het toestel en het waterreservoir.

DeLonghi VVX1420 (€ 105)

Het Italiaanse DeLonghi ken je wellicht van de koffiezetapparaten, maar het bedrijf heeft ook strijkijzers in zijn aanbod. Deze stoomgenerator blinkt uit met zijn relatief compact design. Al moet je qua stoomkracht en watervolume wel wat inboeten tegenover de andere stoomgeneratoren in dit overzicht.

AEG DBS3350 (€ 98)

Van de Duitse fabrikant AEG staat deze, voor zijn prijs relatief krachtige stroomgenerator, in de rekken. Hij valt op met zijn zool uit roestvast staal en heeft alle moderne voorzieningen, waaronder een goed antikalksysteem.

