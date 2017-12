Daarom steekt u de USB altijd eerst verkeerd Redactie

19u43

Bron: De Morgen 2 Thinkstock Multimedia Iedereen die af en toe een USB-snoer of -stick gebruikt, kent de zogenaamde USB-paradox: elke keer u een USB wil inpluggen, is de eerste poging altijd verkeerd. Altijd. Maar troost u: het ligt niet aan u, het gaat wel degelijk om een designfout.

Ajay Bhatt, een van de sleutelfiguren in de uitvinding van de USB (Universal Serial Bus), vertelde afgelopen donderdag in een interview met DesignNews over de ontstaansgeschiedenis van de USB.

"Toen we startten, beseften we niet dat USB iets was dat we nodig hadden," aldus Bhatt. "Ik bleef maar zeggen tegen mijn collega's bij Intel dat, als je computers bruikbaar wilde maken voor een groot publiek, dat je het gebruik ervan dan ook zo gemakkelijk mogelijk moest maken. Ik gebruikte altijd mijn eigen familie als voorbeeld. Elke keer mijn vrouw thuis iets wilde scannen of printen, geraakte ze gefrustreerd over hoe complex het was. We zijn nu een beetje vergeten hoe gebruiksonvriendelijk pc's in de beginjaren waren."

Uiteindelijk had Bhatt twee jaar tijd nodig om de top van Intel ervan te overtuigen dat USB een noodzakelijk project was.

En ja, Bhatt kent de memes en de grapjes rond de zogenaamde USB-paradox: het bizarre en toch charmante gegeven dat de eerste poging om een USB in te pluggen schijnbaar áltijd verkeerd is.

rv De USB-paradox in een notendop

Volgens Bhatt was het ontwerpteam zich heel goed bewust van het feit dat ze de USB-plug beter 'draaibaar' hadden gemaakt voor een hogere gebruiksvriendelijkheid, en vindt dat nu een duidelijke designfout. Maar, legt hij uit, een aan weerszijden werkende USB-aansluiting impliceerde ook dubbel zoveel bedrading en schakelingen en dus hogere kosten die ze hadden moeten doorrekenen aan de consument.

"De USB-technologie had op dat moment nog niets bewezen," zei Bhatt. "We wilden de kosten dus ook binnen de perken te houden. Achteraf gezien kan je natuurlijk zeggen dat we dat beter meteen geïmplementeerd hadden, maar in vergelijking met hoe we op dat moment werkten - met seriële poorten en parallelle poorten en meerdere kabels en draden en geen plug-and-play - was de USB sowieso een verbetering."

De volgende keer dat u dus zuchtend twee of drie keer moet proberen voor u de USB in zijn gleuf krijgt, weet u tenminste dat u niet per se onhandig bent, maar dat de ontwerpers gewoon zeer kostenbewust waren bij het USB-ontwerp.