Daar is de lente: dit zijn de beste heggenscharen Ronald Meeus

22 maart 2019

08u00

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Na de winter staat je haag er meestal maar wat verwilderd bij. Met een elektrische heggenschaar heb je ze zo weer getrimd, maar de ene heggenschaar is de andere niet. Wat moet je weten?

Heggenschaar met draad

De ‘klassieke’ elektrische heggenschaar sluit je op een krachtbron aan via een stroomkabel. Dit model is, al dan niet met wat hulp van een verlengsnoer, geschikt voor kleine tot middelgrote hagen. Beschik je over een enorme grondoppervlakte en moet er veel haag gesnoeid worden, dan neem je beter een model met een accu. Dan ben je niet beperkt in afstand. Let goed op de geafficheerde kracht, want daar is zeer veel verschil in. Met de lichtste modellen kan je enkel wat dunne takken en twijgen te lijf gaan. Voor een dichter begroeide haag heb je nood aan een model met meer vermogen.

Onze favoriet: Bosch AHS 65-34 (€ 168,65).

(lees verder onder de foto)

Heggenschaar met accu

We zeiden het al: als je echt kilometers haag moet verwerken, neem je beter een model met accu. Weet wel dat bewegingsvrijheid met een prijs komt: je boet namelijk flink aan kracht in in vergelijking met de snoermodellen, en dus ook aan potentieel aantal snijbewegingen per minuut. Toch vind je ook hier veel diversiteit in kracht en lengte van de schaar zelf.

Onze favoriet: Makita DUH551Z (€ 168,99).

(lees verder onder de foto)

Handheggenschaar

En dan zijn er nog de mini’s: kleinere handheggenscharen die goed van pas kunnen komen in een kleine tuin of een balkontuintje. Zo’n handheggenschaar laat veel precisie toe, maar veel kracht zit er natuurlijk niet in, en ook op een lang zaagblad moet je niet rekenen.

Onze favoriet: Bosch ASB 10,8 LI (€ 76,90).

Tip: Vergelijk hier de prijzen van alle heggenscharen.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Bluetoothspeakers tot 200 euro: acht populaire speakers op een rij

Begin goed aan de lenteschoonmaak met deze tools

Goede stofzuiger nodig? Dit zijn onze aanraders