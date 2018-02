CIA, NSA en FBI waarschuwen Amerikaanse burgers: "Gebruik geen smartphone van Huawei" ep

14 februari 2018

21u16

Bron: The Verge 0 Multimedia De hoofden van de zes belangrijkste Amerikaanse inlichtingendiensten hebben Amerikaanse burgers gewaarschuwd geen producten of diensten van de Chinese techbedrdijven Huawei en ZTE gebruiken. De chefs hebben dit gisteren tijdens een hoorzitting in de senaat gedaan.

FBI-directeur Chris Way zei dat de Amerikaanse overheid zich zorgen maakt over de bedreiging van buitenlandse overheden die niet dezelfde waarden delen als de VS om macht te krijgen over telecommunicatienetwerken.

De vrees voor spionage via smartphones is niet nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten maken zich al lang zorgen over het Chinese bedrijf Huawei. Dit werd opgericht door Ren Zhengfei, een voormalig ingenieur van het Chinese Volksbevrijdingsleger. De Amerikaanse overheid kreeg in 2014 al een verbod om contracten met het bedrijf af te sluiten, maar het is de eerste keer dat ook de consument het advies krijgt om geen toestel van deze fabrikant te kopen.

Huawei begon als een bedrijf dat zich specialiseerde in hardware voor communicatie-infrastructuren, maar de smartphones van het bedrijf zijn de laatste jaren erg populair. Het is de tweede grootste fabrikant van smartphones na Samsung. Maar het bedrijf doet het niet zo goed in Verenigde Staten in vergelijking met de rest van de wereld, onder meer door de vijandigheid van de Amerikaanse overheid.

De Amerikaanse beleidsmakers overwegen zelfs een wet die overheidsmedewerkers ook in hun privéleven verbiedt om telefoons van Huawei en ZTE te gebruiken. Senator Richard Burr, voorzitter van het Veiligheidscomité, zei gisteren: “Ik maak me zorgen om China en zeker fabrikanten als Huawei en ZTE, die speciale banden hebben met de Chinese overheid.”

Een woordvoerder van Huawei heeft intussen gereageerd op de waarschuwing: “Huawei is zich ervan bewust dat de Amerikaanse overheid het gebruik van onze producten wil beperken. 170 overheden vertrouwen Huawei wel en het risico op veiligheidslekken bij onze toestellen is niet groter dan bij andere fabrikanten die hun producten wereldwijd verdelen.”