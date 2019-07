Chromebook versus laptop: wat is de beste koop? Ronald Meeus

10 juli 2019

11u30

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Heb je echt een volwaardige laptop nodig, waarop je eender welke Windows- of Mac-app kunt downloaden en gebruiken? Of volstaat een Chromebook, waarmee je in essentie alleen maar op het internet kunt? Dit zijn vijf elementen op goed op te letten.

1. De prijs

Toen de eerste Chromebooks op de markt kwamen in 2011, gooiden ze hoge ogen door de bodemprijzen waaraan ze werden aangeboden. Die zijn er vandaag nog steeds: een Chromebook koop je voor 200 tot 400 euro. Een Windows-laptop start bij 400 euro en gaat dan hoger.

Tip: Bekijk hier de laagste prijzen voor de best scorende Chromebooks.

2. Keuze in software

Een Chromebook is in essentie een draagbare Chrome-browser. Dat is zeker enorm handig wanneer je al veel internetdiensten onder het zogenaamde Google-ecosysteem gebruikt. Denk dan bijvoorbeeld aan de opslagdienst Google Drive en de tegenhanger van MS Office, Google Docs. Die zitten allemaal in de vorm van ‘web apps’ op een Chromebook. Op nieuwere modellen kunnen bovendien ook Android-apps worden geïnstalleerd, wat hun functionaliteit alleen maar verhoogt. Wie al een Android-smartphone heeft, en eventueel zelfs een tv met Android TV erop, heeft na de aankoop van een Chromebook nu drie toestellen waarop hij met hetzelfde besturingssysteem overweg kan.

Sowieso krijg je wellicht meer gedaan via het internet dan je zelf beseft, maar laat ons daar meteen een grote ‘maar’ aan toevoegen. Want op zich blijft het natuurlijk een inherent beperkte en beperkende ervaring. Op een laptop kun je namelijk ook alle Windows- of Mac-software gewoon downloaden. En eender welke browser die je verkiest. En je hebt dan ook toegang tot al diezelfde diensten (Drive, Docs) die op de Chromebooks zitten. Kortom: op een laptop kan veel meer, maar je betaalt ook (veel) meer.

3. Rekenkracht

Ook qua kracht moet een Chromebook een gewone laptop meestal voorlaten, zelfs wanneer je ze vergelijkt met de goedkoopste laptops. Zware toepassingen zullen niet werken op hun centrale processor, en ook de grafische chip blijft een eind achter op die van ‘echte’ laptops. Evalueer dus goed wat je precies nodig hebt.

4. Offline werken

Iets waar veel mensen niet altijd bij stilstaan: een Chromebook is minder handig als je vaak op plaatsen moet werken waar geen internet te bespeuren is. Want je kan wel een paar dingen lokaal opslaan, zoals je bestanden in Google Docs, die dan synchroniseren zodra je weer online kan, maar dat neemt niet weg dat geen internet de mogelijkheden van een Chromebook serieus beperkt.

5. Lichtvoetig

Om te eindigen bij een echt pluspunt van de Chromebooks: ze hoorden destijds bij de eerste laptops die over een aanraakscherm beschikten, en extreem dun waren. Volwaardige laptops hebben de afgelopen jaren daarin weliswaar ook een inhaalbeweging gemaakt, maar voor een Windows-model dat over een touchscreen beschikt en even dun is als een Chromebook, betaal je meestal veel meer dan 200 tot 400 euro. Ook heerlijk: Chromebooks springen meteen aan zodra je ze openklapt (geen ‘boot’-procedure zoals bij een laptop), en het uithoudingsvermogen van hun batterij is bijna altijd top.

Tip: Vergelijk hier de prijzen van de best beoordeelde Chromebooks.

Lees ook:

Dit zijn de 5 beste laptops van het moment

Laptop of tablet? Ga toch gewoon voor 2-in-1!

Review - Lenovo Yoga Book - Convertible met e-ink in plaats van toetsen