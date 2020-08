Chromebook of laptop kopen? Onze techspecialist helpt je om de juiste keuze te maken Ronald Meeus

19 augustus 2020

11u30

Bron: tweakers.net/laptops 3 Multimedia De afgelopen tien jaar waren Chromebooks een minder veeleisend en meestal ook goedkoper alternatief voor Windows-laptops of MacBooks. In de tussentijd heeft Google (het bedrijf achter Chrome OS) wel een inhaalbeweging gemaakt. Onze techredacteur bekijkt wat vandaag nog de belangrijkste verschillen zijn tussen ‘gewone’ laptops en Chromebooks.

1. Chrome OS = Android (min of meer)

Googles Chrome OS, waarop Chromebooks werken, en het Android-besturingssysteem zijn in essentie één en hetzelfde besturingssysteem. Ze waren al op dezelfde basis gebouwd, en sinds een jaar of drie kunnen Android-apps gewoon via de Google Play-winkel naar een Chromebook worden gedownload. Het is die toegang tot miljoenen Android-apps die de Chromebooks een serieuze lift gaven. Opgelet: dat wil niet zeggen dat letterlijk alle Android-apps beschikbaar zijn op een Chromebook, maar dat is meestal ook geen ramp. Aan pakweg een fitnessapp op een Chromebook heb je immers niet zoveel.

2. Offline werken

Chromebooks werden tien jaar geleden gepromoot als toestellen waarmee je vooral online werkt - via de Google Drive en met Google Docs worden je bestanden dan meteen opgeslagen in de cloud, op de computers zelf was er minder opslagruimte. Het gevolg is wel dat Google en fabrikanten van Chromebooks die perceptie nog steeds meedragen. Maar een moderne Chromebook heeft een opslaggeheugen van tientallen gigabyte op een solid state drive; wat je dus ook vindt bij Windows-laptops en op MacBooks. Googlediensten zijn tegenwoordig ook beter voorzien op offline werken: je Chromebook slaat alles netjes op tot je weer online gaat, waarna alle tussentijdse veranderingen in documenten en bestanden gesynchroniseerd worden in de cloud.

3. Microsoft-toepassingen

Zeker een oudere generatie gebruikers is gehecht aan de Microsofts Office-toepassingen zoals Word, Excel en PowerPoint en haalt de neus op voor Google Docs, Spreadsheets of Presentaties. Sinds begin dit jaar zijn die Office-toepassingen gewoon beschikbaar in Chrome OS. Ook dat is dus niet langer een argument.

4. Niet (noodzakelijk) achter op hardwaregebied

We haalden het hierboven al even aan: veel gebruikers associëren Chromebooks nog steeds met ‘minder krachtig’ qua hardware dan een gewone Windows-laptop. Dat idee is intussen achterhaald. Recente Chromebooks hebben gelijkaardige processors als die in een doorsnee Windows-laptop en hebben ook werkgeheugens die variëren van 4GB tot 16GB.

5. Niet voor gamers

Zeggen we nu dat Chromebooks op geen enkel niveau een achterstand hebben op Windows-laptops? Dat ook niet. Wat de grafische prestaties betreft hinken Chromebooks wel degelijk nog achterop. Zo zijn er voor Chromebooks (nog) geen externe grafische kaarten op de markt van fabrikanten als nVidia. Alles gebeurt via de grafische component van de Intel- of AMD-processors. Dat verschil zal je als gebruiker wel degelijk merken aan de visuele kracht. Serieus gamen is met andere woorden uitgesloten op een Chromebook. Bijkomende reden is dat Android-games zelden dezelfde visuele pracht leveren als sommige Windows-pc-games. Om exact dezelfde reden zijn Chromebooks ook niet de ideale werkinstrumenten voor grafische vormgeving of videobewerking, hoewel de software daarvoor wel degelijk bestaat.



