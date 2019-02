Chinezen worden geïdentificeerd aan de hand van hun wandelgang mvdb

28 februari 2019

11u53

Bron: New Zealand Herald - South China Morning Post 1 Multimedia De slimme persoonsherkenning in China verloopt niet langer alleen via gezichtsidentificatie. Een nieuwe start-up gespecialiseerd in articiële intelligentie (AI) heeft technologie klaar om mensen te herkennen aan de hand van hun wandelgang. Onherkenbaar blijven in China wordt zo nog moeilijker.

Het Chinese bedrijf Watrix maakt zich sterk dat hun software een persoon vanaf 50 meter afstand kan herkennen door zijn of haar looppas. De identificatie verloopt via ‘loopherkenning’. Duizenden meetgegevens over iemands beweging worden automatisch geanalyseerd en bijgehouden: van de lichaamscontouren tot de hoek van de armbeweging. Ook wordt nagegaan of de tred dan wel naar binnen, dan wel naar buiten gaat. Al die gegevens gaan naar een gigantische database waaruit identificatie volgt, zegt mede-oprichter Huang Yonghzen aan de krant South China Morning Post.

De technologie werd door de politie al getest in de miljoenensteden Beijing, Shanghai en Chongqing, met beloftevolle resultaten tot gevolg. Watrix wil de technologie gebruiken om het opsporen van de naar schatting 300.000 voortvluchtige criminelen (op een bevolking van 1,4 miljard inwoners) te vereenvoudigen. De start-up rolde vorige week de 2.0-versie van hun software uit. Deze ondersteunt in realtime van wat bewakingcamera’s in steden doorsturen, klinkt het.

200 miljoen observatiecamera's

De Chinese overheid wil op termijn in staat zijn om elke burger binnnen de drie seconden te identificeren. De staat kan hiervoor een beroep doen op de naar schatting 200 miljoen observatiecamera’s en een netwerk van big data. In verschillende provincies is sinds vorig jaar een sociaalkredietsysteem van kracht. Voorbijgangers die bijvoorbeeld herhaaldelijk oversteken bij rood licht en gedetecteerd worden krijgen het bijzonder moeilijk. Niet alleen worden beelden van hun overtreding samen met hun identiteit vertoond op schermen in de stad, ook dalen ze op de maatschappelijke ladder waardoor ze amper nog in staat zijn om nog trein- of vliegtickets aan te kopen.

Begin 2017 liet het Chinese Volkshooggerechtshof weten dat 6,15 miljoen Chinese burgers werden geweerd van vliegtuigen wegens sociaal wangedrag. China zet volop in op de uitbouw van kunstmatige intelligentie, een evolutie die de Verenigde Staten met argusogen volgt.