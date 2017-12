Chinezen ontkennen spionage via LinkedIn LB

10u08

Bron: ANP 0 ANP XTRA Multimedia China ontkent dat het via sociale media als LinkedIn inlichtingen probeert te vergaren in Duitsland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking noemde de beschuldiging daarover van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV ongegrond.

De Duitse dienst maakte bekend dat de Chinezen gefingeerde profielen gebruiken om Duitse ambtenaren en politici via de sociale media te benaderen. Volgens het Bundesamt für Verfassungsschutz wilde China met deze methode inlichtingen inwinnen.

In negen maanden tijd zouden de Chinezen via LinkedIn circa 10.000 Duitse burgers hebben benaderd. De BfV slaagde er echter in talloze zogenaamde headhunters, consultants en denktanken te ontmaskeren als van Chinese afkomst.