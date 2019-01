Chinese werknemer Huawei gearresteerd in Polen op verdenking van spionage kg

11 januari 2019

14u59

Bron: Belga 0 Multimedia De Poolse veiligheidsdienst heeft vandaag twee mensen gearresteerd op verdenking van spionage, waaronder een Chinese werknemer op het lokale kantoor van Huawei, meldt de Poolse omroep TVP. Het Poolse kantoor van Huawei werd al doorzocht, zo meldt de omroep.

“De Chinese staatsburger is een zakenman die werkt in een groot elektronicabedrijf. De Pool is een persoon bekend in de wereld van cyberbusiness'', citeerde het Poolse persbureau PAP de veiligheidsdienst. Volgens de lokale omroep TVP gaat het om een Chinese werknemer van Huawei en een Poolse werknemer van telecombedrijf Orange Polska.



Afgelopen dinsdag werd door de veiligheidsdiensten al materiaal opgehaald over een medewerker bij Orange Polska, maar of dat ook met zijn werkzaamheden voor het telecombedrijf te maken heeft, weet de firma niet. Volgens TVP werkte de man voorheen bij de Poolse binnenlandse veiligheidsdienst.



De twee verdachten worden zeker drie maanden vastgehouden, weet PAP.

Spionage

Huawei ligt internationaal onder een vergrootglas vanwege vermeende “te innige banden” met de Chinese staat. Netwerkapparatuur van de elektronicagigant zou gebruikt kunnen worden voor spionage door China, stellen onder meer de Verenigde Staten.



Peking is ook in een strijd met Canada verwikkeld over een topvrouw van Huawei, Meng Wanzhou. Zij is in het Noord-Amerikaanse land opgepakt op verzoek van de VS. Washington wil haar uitlevering om haar te berechten voor schending van het handelsembargo tegen Iran. Chinese veiligheidsdiensten pakten vervolgens diverse Canadezen op.

“Zeer verontrust”

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei vrijdag ''zeer verontrust'' te zijn door de berichten uit Polen en roept het Europese land op de zaak ''rechtvaardig'' op te lossen.



Huawei hield zich op de vlakte. ''We zijn ons bewust van de situatie en we kijken ernaar. We hebben op dit moment geen commentaar. Huawei voldoet aan alle wetten en regelingen in de landen waar het opereert, en we verwachten van alle werknemers dat ze zich houden aan de wetten en regelingen van het land waar ze zijn gestationeerd.”

