China ontkent dat het Trump afluistert via zijn iPhone sam

25 oktober 2018

22u26

Bron: belga 0 Multimedia China ontkent dat het de Amerikaanse president zou afluisteren via zijn mobiele telefoon. De New York Times meldde dat Donald Trump nog zou bellen met zijn onbeveiligde iPhone, en dat zowel China als Rusland hem zo zouden afluisteren.

"Wie schrik heeft dat zijn Apple iPhone wordt afgeluisterd, kan maar beter een gsm van Huawei gebruiken", zegt een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Huawei is de merknaam van een Chinese producent van mobiele telefoons.

Frustraties

De New York Times stelt dat Amerikaanse ambtenaren erg gefrustreerd zijn omdat de president een iPhone gebruikt die niet genoeg beveiligd is. De contraspionage zou vastgesteld hebben dat de president regelmatig wordt afgeluisterd door China en Rusland. Dit zou ook bevestigd worden door de inlichtingendiensten van andere landen, en door het aftappen van telefoonverkeer met buitenlandse regeringsinstanties.

Drie iPhones

De president werd herhaaldelijk gevraagd om beveiligde netwerken te gebruiken, maar Trump weigert dat en wil zijn iPhone niet afgeven. De president heeft van de nationale veiligheidsdienst twee iPhones gekregen die niet makkelijk afluisterbaar zijn, maar hij gebruikt nog een derde eigen toestel dat helemaal niet beveiligd is.

De server van Hillary

Tijdens de verkiezingscampagne in 2016 gooide Trump overigens zijn Democratische rivaal Hillary Clinton voortdurend voor de voeten dat zij gebruik had gemaakt van een onbeveiligde server voor haar e-mails. Dit zou volgens Trump de “nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht”.

