Cartooniste Laura Janssens aka Niet Nu Laura

07 juli 2020

Ze gaat richting 60.000 volgers op Instagram en is daarmee Vlaanderens bekendste webcomic artist. Laura Janssens ofte Niet Nu Laura verbeeldde vanuit haar appartementje in Borgerhout haar dagelijkse leven in tijden van lockdown, met de nodige humor uiteraard. En ze herontdekte de muziek uit haar wilde jaren...

Telenet YUGO, de all-in bundel voor onbeperkt internet thuis, een giga pot mobiele data on the go en het strafste entertainment, deed onderzoek naar de digital habits van de Vlaming voor, tijdens en na de coronacrisis. Het leven-in-lockdown van webcomic artist Laura Janssens kon je alleszins perfect volgen via haar Instagramaccount. Een van eerste corona-cartoons van Niet Nu Laura:

‘Ik, letterlijk elke vrijdagavond van het jaar’. Laura ligt languit op de bank, een stuk pizza weghappend en dan in slaap gevallen. Daaronder de titel ‘Vrijdagavond in tijden van corona’ met diezelfde Laura naast haar lief op diezelfde bank, verveeld voor de tv en zuchtend tegen haar lief: ‘Wel jammer dat we binnen moeten blijven’. Niet Nu Laura bestrijdt COVID-19 met haar bekende wapens: humor en de herkenbaarheid van het - soms saaie - dagelijkse leventje van een jong koppel.

Laura: uit het exclusief onderzoek van Telenet YUGO blijkt dat de Vlaming tijdens de lockdown massaal overschakelde op videocalls. Hoe zat dat bij jou?

“Daar had ik eigenlijk weinig behoefte aan. Ik heb vooral met mijn grootmoeder via schermpjes gecommuniceerd, omdat die net in februari was opgenomen in een woonzorgcentrum, dus dat was wel zwaar. Met mijn vrienden speelden we vaak Cards Against Humanity, ken je dat? Het is een Amerikaans gezelschapsspel ‘voor afschuwelijke mensen’ waarbij je een zo grappig en/of fout mogelijk antwoord moet geven. Halverwege de lockdown verscheen daar een online versie van en dat hebben we meteen gespeeld om de draad terug op te pikken (lacht). En uiteraard uren en uren Animal Crossing hé. Die videogamereeks is zo schattig gemaakt met een heel hoge feelgoodfactor, perfect in deze tijden. En zo kon ik nog eens afspreken met vrienden om hun eiland met fruitbomen te bezoeken (lacht). Ik heb zelfs verhalen gehoord van een koppeltje dat is getrouwd via Animal Crossing – met de vrienden en familie virtueel aanwezig op het eiland – omdat het huwelijksfeest in real life moest geannuleerd worden.”

Ook muziekstreaming kreeg een boost, blijkt uit de enquête. Herkenbaar?

“Ik maakte tijdens de lockdown dagelijks een wandeling van een uurtje door Borgerhout met wat muziek in mijn koptelefoon. Ik heb sowieso mijn eigen playlist, maar vrienden hadden van hun extra tijd gebruikgemaakt om alle releases van Funtime Records, een Belgisch platenlabel, online te zetten op Spotify. Daar zaten heel wat kleine punk- en hardcorebands uit mijn tienertijd bij, pure nostalgie! Cornflames bijvoorbeeld, de band van Eppo Janssen, bekend als muzieksamensteller van Studio. Maar die wandelingen waren een aantal weken héél bevreemdend. Ik leek wel het hoofdpersonage uit 28 Days Later dat uit een coma ontdekt en een verlaten stad ontdekt waarin iets vreselijks is gebeurd, alleen weet hij niet wát...”

Als cartoonist en tekenaar zit je artistiek op de grens tussen het analoge en digitale, tussen het tekenpotlood en de computermuis of liever nog het trackpad. Hoe zit dat eigenlijk bij jou?

“Ik werk volledig digitaal. Het tekenen zelf doe ik in Procreate en voor de afwerking van mijn cartoons gebruik ik Adobe Photoshop. Mocht ik er de plek voor hebben gehad, was ik tijdens de lockdown misschien terug beginnen te schilderen met olieverf, maar hier op ons appartementje is helaas geen plaats voor een atelier. Ik heb wel tijd gehad op mijn eigen digitaal platform volledig op punt te zetten, voornamelijk via Instagram en ook een beetje op Facebook als mijn main social kanaal. Sinds een jaar heb ik bijvoorbeeld ook een webshop met T-shirts die heel goed verkopen.”

Hoe rijm je humor met een virus dat zoveel leed veroorzaakt?

“Goh, mijn cartoons zijn altijd heel erg gebaseerd op mijn eigen leven, ik probeer altijd naar herkenbaarheid te zoeken. Zelfs onderwerpen die zwaar zijn, kun je met de nodige zelfspot nog omdraaien in iets positiefs. Zo creëerde ik Philippe en Giovani, twee hamstertjes. Oorspronkelijk bedoeld om het hamstergedrag aan het begin van de crisis aan de kaak te stellen, maar uiteindelijk zijn ze de dragers geworden om het leven in lockdown wat schattiger en gemoedelijker te verbeelden.”

We hebben gesurft, gegamed, gestreamd, gechat... Geen wonder dat 42% van de Vlamingen een gevoel van ‘online verzadiging’ ervaarden. Ben jij die schermen ook soms eventjes beu?

“Uiteraard. Ik luister bijvoorbeeld vooral naar muziek via Spotify, maar als ik naar een optreden van mijn favoriete band ga, zal ik nadien altijd de vinylplaat kopen. Om die artiest te supporten, maar ook om die elpee te hebben, ook al is mijn platenspeler momenteel kapot (lacht). Ik koop ook maandelijks minstens twee boeken, zelfs al heb ik geen tijd om ze te lezen. In het najaar verschijnen er ook zeker drie boeken van Niet Nu Laura. Ik had ze dolgraag gesigneerd tijdens de Boekenbeurs om mijn lezers ook eens in levenden lijve te ontmoeten, maar dat gaat helaas niet door. Maar we werken volop aan digitale alternatieven of kleinschalige events in boekenwinkels en zo...”

De 5 must-sees van Laura

We hebben met z’n allen behoorlijk wat series en films verslonden tijdens de lockdown, blijkt uit het onderzoek van Telenet YUGO. Dit is de top 5 van Laura…

1. BoJack Horseman “Ik ben een grote fan van deze animatieserie voor volwassenen. BoJack is een man die er toevallig uitziet als een paard. Hij is een vergeten Hollywoodster die terug in the picture probeert te komen, maar kampt met een alcoholverslaving en depressies. Mijn lief vergelijkt het altijd met Californication, maar ik vind het beter.”

2. Barry “Een HBO-serie over een huurmoordenaar die tegelijk ook een acteeropleiding volgt en die twee werelden komen samen. Met in de hoofdrol Bill Hader, een héél fijne acteur.”

3. Never Have I Ever “De nieuwe coming of age-comedy van Mindy Kaling, die onder andere heeft meegeschreven aan The Office en ook haar eigen serie heeft, The Mindi Project. De komedie is gedeeltelijk gebaseerd op haar eigen leven, hoe zij als Indisch meisje in Amerika is opgegroeid.”

4. Midsommers “Toen ik ’s opvroeg, was het in Zweden ook effectief midzomer. Ik had de film al twee of drie keer in de bioscoop gezien... Een hele langzame horrorfilm, maar zulke slow burns vind ik net goed.”

5. Insecure “Een Amerikaans comedy-drama gemaakt door Issa Rae. De reeks komt voort uit de webserie Awkward Black Girl, ook van Issa Rae. We zijn nog maar net beginnen te kijken, maar het lijkt me een echte aanrader.”