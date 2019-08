Camera-opbod gaat verder: steeds meer smartphones met vier lenzen mvdb

16 augustus 2019

20u08 0 Multimedia Het camera-opbod van smartphonefabrikanten gaat verder. Voor steeds meer producenten zijn drie camera’s niet langer genoeg, zij brengen toestellen met vier lenzen op de markt. Samsung en Huawei deden het al, het Chinese OPPO en Motorola (van oorsprong Amerikaans, maar de telefoonpoot is anno 2019 in handen van het Chinese Lenovo) volgen.

Een camera die diepte kan interpreteren lijkt de belangrijkste toevoeging. Selfie-addicts kunnen bijvoorbeeld volop poseren voor zogenoemde bokeh-foto’s waarbij ze er zelf haarscherp opstaan, maar de achtergrond zwart-wit of wazig kan gemaakt worden zonder gephotoshop. Bij de duurste iPhone ging dit al, een breder publiek kan door de goedkopere prijssetting ermee aan de slag. OPPO lanceert hun goedkopere smartphone met vier camera’s eerst in India. Details zijn nog niet bekend, maar techbloggers verwachten een toestel met dieptemeter.

Door vier lenzen te combineren moet de consument in staat zijn om in elke situatie (zelfs bij nacht) foto’s en video’s te maken in de hoogste kwaliteit. Om dit te realiseren beschikt de nieuwe generatie naast de reguliere camera over een ultragroothoeklens, de al genoemde dieptesensor en een telelens voor optische zoom.

Met die telelens wordt het inzoomen op verre objecten makkelijker, zonder detailverlies. Bij weinig licht onscherpere foto’s nemen moet tot het verleden gaan behoren. Zelfs in nachtmodus moet dit resulteren in detailrijke foto’s waarbij het menselijk gezicht kan worden onderscheiden van de achtergrond. Maar is een smartphone met vier camera’s nodig? Ja, want meer lenzen betekent meer variaties. Nee, wegens niet essentieel. Toch lijkt de trend definitief ingezet.