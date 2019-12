Cadeau vergeten? Met deze tech-cadeaus scoor je zeker Ronald Meeus

20 december 2019

08u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Moet je nog snel de winkelstraten induiken voor een last minute eindejaarscadeau, maar heb je geen idee waar je de cadeau-ontvanger echt een plezier mee doet? Als hij of zij een beetje een gadgetfreak is, zit je safe met deze aanraders.

Apple AirPods Pro (€ 259)

De AirPods Pro zijn draadloze oordopjes van Apple, die erg goed en snel samenwerken met iOS-apparaten, maar ook functioneren als bluetooth-oordoppen met bijvoorbeeld een Android-smartphone. Er is een aantal verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de eerdere AirPods, zoals spatwaterdichtheid, de verbeterde pasvorm met rubberen dopjes en de accuduur.

Ook is er integratie voor het oproepen van Siri en houdt Apple de latentie beperkt. De fijnste nieuwe feature is noise-cancelling. Deze werkt goed en is in combinatie met de goede transparantiemodus de grootste vooruitgang ten opzichte van de eerdere AirPods, die vrij veel omgevingsgeluid doorlieten. Bekijk hier de Apple AirPods Pro.

Motorola Moto G7 Plus (€ 199)

De G7 Plus is de compleetste telefoon uit de G7-serie. Hij heeft features als optische beeldstabilisatie, stereoluidsprekers en Quick Charge 4. Dat heeft zeker niet elk toestel in deze prijsklasse. De Snapdragon 636-soc had wel nog wat beter gekund voor deze klasse, al is het toestel niet traag. De G7 Plus heeft een prima prijs-kwaliteitverhouding, al is het niet de beste prijs-kwaliteitverhouding die we ooit op een Moto G-toestel hebben meegemaakt. Bekijk hier de Motorola Moto G7 Plus.

Kobo Libra H2O (€ 179)

Op gebied van e-readers blijft Amazon’s Kindle wereldwijd de top aanvoeren, maar met de Libra H2O levert de Canadese fabrikant Kobo een leesplankje dat luxueuze features aanbiedt in een toestel met een relatief sterke prijs. Voor 180 euro, de prijs waarvoor de Kobo Libra H2O in de winkel ligt, heb je meestal geen e-reader die waterdicht is (vandaar de ‘H2O’), een mooi scherm heeft, ondersteuning voor de meest gangbare bestandstypes, en genoeg opslaggeheugen voor 6.000 boeken torst.

De Libra H2O is bovendien handig in het gebruik (de rechtse rand is wat breder, zodat die als handvatje kan dienen), en met zijn 192 gram vederlicht. De bedieningsinterface is wel een beetje te karig: veel te veel features (zoals toegang tot de winkel) worden weggemoffeld in één dropdownmenu, waardoor ze soms te ver weg liggen. Bekijk hier de Kobo Libra H2O.

Google Nest Mini (€ 49)

De Google Nest Mini is een slimme speaker met ingebouwde assistent. Stel een vraag en krijg direct antwoord. “Google, hoe druk is het op weg naar mijn werk?” of “Hoe koud wordt het volgende week?” Met de verbeterde speaker kan je de Google Nest Mini ook gebruiken voor een achtergrondmuziekje. Bekijk hier de Google Nest Mini.

Fitnesstracker: Xiaomi Mi Band 4 (€ 29,99)

De Mi Band 4 beschikt over een nieuw volledig 2,5-D glas aanraakscherm met anti-fingerprint coating, waardoor de voorkant sterk en bestand tegen krassen is. Op het amoled-kleurenbeeldscherm (met een resolutie van 120x240 pixels) is alle informatie duidelijk zichtbaar. Binnenkomende meldingen, de tijd, het aantal stappen dat je gezet heb en berichten en mails worden duidelijk weergegeven op het scherm.

Natuurlijk registreert de tracker de genomen stappen, calorieën en heeft functies zoals trainingsprofielen, het meten van de hartslag of het monitoren van de slaap, wat je dan in de handige app kan bestuderen. Bekijk hier de Xiaomi Mi Band 4.

YubiKey 5 NFC (€ 49)

Online beveiliging wordt steeds belangrijker. Een Yubikey is een fysieke veiligheidssleutel die werkt als tweede stap in het inlogproces. Iemand die wil inbreken in je account, moet hierdoor niet alleen je wachtwoord weten, maar ook je Yubikey stelen. Het is een plug-and-play-beveiligingsoplossing voor gebruikers die van mening zijn dat een wachtwoord alleen niet meer genoeg is. De YubiKey 5 NFC werkt ook samen met een brede waaier aan apps en webdiensten van onder meer Google en Facebook. Bekijk hier de YubiKey 5 NFC.

