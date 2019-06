Bye, bye, platte batterij: dit zijn de beste powerbanks Ronald Meeus

11 juni 2019

09u30

Bron: tweakers.net/audio 0 Multimedia Klaar voor het festival of een dagje aan het strand of zwembad? Zonder powerbank is het risico groot dat je smartphone en andere toestellen tegen het einde van de dag zonder stroom vallen. Deze powerbanks zijn dan redder in nood.

Hoogste energiedichtheid in gewicht

Wanneer je ze graag klein, licht en krachtig ziet, doen powerbanks met een kunststof behuizing het beter dan modellen met veel aluminium. De Anker PowerCore 20100 (€ 40) scoort hier goed. Dat toestel blinkt ook uit in zijn relatief geringe volume. Als we zowel de prestaties, de (snellaad)mogelijkheden en de prijs-prestatieverhouding meenemen, dan is de Anker PowerCore 20100 over de hele lijn een aanrader. Bekijk hier de Anker PowerCore 20100.

Capaciteit

De capaciteit van een batterij wordt aangegeven in Milliampère (mAh). En het idee is eigenlijk simpel: hoe hoger het aantal mAh, hoe meer energie het toestel levert, dus een toestel met een capaciteit van 20.000 milliampère is een flink stuk krachtiger dan een met 10.000 mAh. Er zijn veel betere criteria om je powerbank op te kiezen, zoals de efficiëntie en de hoeveelheid energie die ze leveren per euro die je ervoor uitgeeft, maar de varianten met 20.000 mAh, zoals de Xiaomi 20000 mAh Fast Charging Powerbank (€ 30), hebben de voorkeur op de soorten met een kleinere batterij. Voor de prijs - enkele tientallen euro’s - hoef je niet écht meer lager te gaan. Bekijk hier de Xiaomi 20000.

Energie-efficiëntie

Maar je moet ook wat verder kijken dan dat. Energie-efficiëntie, het percentage van de theoretisch beschikbare capaciteit dat daadwerkelijk geleverd kan worden, is een criterium dat eigenlijk een veel belangrijkere rol speelt. Al moet het natuurlijk worden gemeten in een vergelijkende test om een eerlijk idee ervan te geven. Dat deed Hardware.info onlangs met 32 powerbanks, en uit die test bleek dat de Trust Omni Plus (€ 40) en de Adata AP2000D (€ 21) bij de toppers horen. Bekijk hier de Trust Omni Plus en de Adata AP2000D.

Prijs-prestatieverhouding

Een laatste objectieve meetlat waar we de powerbanks naast kunnen leggen is de prijs-prestatieverhouding, of het aantal euro’s dat je kwijt bent per wattuur. De beste deal? Die doe je (opnieuw volgens handware.info) met de Adata P1250D (€ 18). Bekijk hier de Adata P1250D.

