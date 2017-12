Pure Android Gesponsorde inhoud Bye bye, hackers: 7 tips om je smartphone zo veilig mogelijk te maken Aangeboden door Nokia

Je smartphone weet zo’n beetje alles over je: waar je woont, waar je werkt, wanneer je welke restaurants bezoekt, wie je vrienden zijn en wat je bankrekeningnummer is. Je kunt dat toestelletje dus maar beter zo goed mogelijk beveiligen. Met deze tips voorkom je dat je persoonlijke info in de verkeerde handen terechtkomt.

1. Spelen met paswoorden

Het is dé basisregel en toch doen weinigen het echt: creëer voor al je accounts (Google, Facebook, Twitter, enzovoort) een ander paswoord. En dan liefst een sterk paswoord, dat zowel hoofd- en kleine letters als cijfers en tekens bevat. Kies ook zeker een paswoord dat niet makkelijk te raden is. Geboortedata, (voor)namen of de straatnaam van je thuisadres zijn allemaal no-go’s. Verdrink je uiteindelijk in je verschillende wachtwoorden, houd ze dan bij met een paswoordapp, zoals bijvoorbeeld LastPass. Zo hoef je maar één paswoord te onthouden om toegang te krijgen tot je hele verzameling.

2. Bedot op de wifihotspot

Gratis draadloos internet op drukke openbare plaatsen (de luchthaven, de bibliotheek, op café…) is niet altijd veilig. Sommige hackers activeren valse wifihotspots op zulke plekken, om zo toegang te krijgen tot bijvoorbeeld je e-mails en wachtwoorden. Bij het kleinste greintje twijfel vraag je dus best aan het aanwezige personeel wat er het officiële draadloze netwerk is. In oktober 2017 bleek trouwens dat ook het wifinetwerk bij je thuis niet 100% veilig is. Belgische computerwetenschappers stelden een lek vast in de wereldwijd meest gebruikte veiligheidssleutel, waardoor hackers toegang kregen tot gevoelige informatie in huishoudens aller lande. Gelukkig heeft Google dat lek ondertussen gedicht met een Android-beveiligingsupdate (de zogenaamde December 2017 security patch). Via 4G surfen is nog altijd het veiligst: dat mobiele datanetwerk is altijd safe, want het loopt via je telefoonprovider.

3. Auto-lock, activate!

Maak gebruik van de automatische vergrendelfunctie van je smartphone, die om een paswoord, cijfercode of vingerafdrukscan vraagt zodra je gsm even inactief is geweest. Zo vermijd je dat onbekenden toegang krijgen tot je persoonlijke info, wanneer je je toestel uit het oog verliest of kwijtspeelt. Vermijd codes als ‘1111’ of ‘4567’ en kies ook hier voor een sterke, niet voor de hand liggende combinatie.

4. Downloaden voor dummies

Download apps alleen vanuit betrouwbare bronnen zoals Google Play en de App Store, en niet via (onbekende) websites of links in een e-mail. Download sowieso nooit bijlages die je via e-mail of sociale media (WhatsApp, Facebook Messenger…) toegezonden krijgt, tenzij je de afzender 100% vertrouwt. Eerst nadenken, dan klikken! Je kunt bovendien voor extra bescherming gaan met Google Play Protect, een beveiligingssysteem dat je smartphone constant scant voor eventuele bedreigingen, en op alle Android smartphones van Nokia werkt.

5. Wie weg is, is gezien

De ‘vind mijn apparaat’-functie is vanzelf ingeschakeld bij alle Androidtoestellen die aan een Google-account gelinkt zijn. Wanneer iemand je telefoon steelt, kan je die zo vanop afstand lokaliseren, vergrendelen of zelfs leegmaken. Schakel die functie dus nooit uit, en onthoud dat je via www.android.com/find vanop afstand toegang kunt krijgen tot je smartphone.

6. Kopiemagie

Neem regelmatig veiligheidskopieën, a.k.a back-ups, van belangrijke data op je smartphone. Je adresboek, foto’s en andere persoonlijke bestanden op een externe harde schijf bewaren is het allerveiligst. Je kunt ze ook opslaan in de cloud (denk: Google Drive, iCloud, Microsoft OneDrive of Dropbox) om ze zo eender waar en wanneer te kunnen raadplegen.

7. Altijd up-to-date

Voer beschikbare updates altijd zo snel mogelijk uit. Laat ze voor apps zoveel mogelijk automatisch gebeuren en check ook vaak of je nog altijd de laatste versie van het besturingssysteem hebt. Zo voorkom je dat hackers via beveiligingslekken toegang krijgen tot je smartphone.