Bye, bye Apple en Samsung: deze smartphones van minder bekende merken zijn ook je geld waard

Ronald Meeus

05 juni 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Natuurlijk moet je nieuwe smartphone niet per se een Apple, Samsung of Huawei zijn. Ook talloze minder bekende merken brengen goede smartphones op de markt. Onze techspecialist zocht vier toestellen uit die best wel wat meer hype verdienen.

Motorola G8 Power (200 euro)

In de Verenigde Staten is Motorola een icoon, ook al is het intussen in handen van het Chinese Lenovo. Het blijft sowieso een go-to-merk voor wie op zoek is naar een betaalbare smartphone. Kan je voor een prijs van 200 euro mirakels verwachten? Neen, maar de prestaties van de Motorola G8 Power zijn toch wel goed. Zo zijn de camera, het scherm én de interne hardware kwalitatief en de telefoon schittert op vlak van de accuduur (dankzij de krachtige 5.000 mAh-batterij). Als de G8 Power één ding goed aantoont, dan is het wel dat smartphonetechnologie de afgelopen jaren zo sterk verbeterde, dat je het ook aan de prijsbrekers merkt.



Oppo Find X2 Pro (1.200 euro)

Zelfs in het dure topsegment - boven de 1.000 euro - vind je toestellen waar je niet zo vaak over hoort of leest. De Find X2 Pro van Oppo (opnieuw een Chinees merk) is een goed voorbeeld: wereldwijd staat Oppo in de top vijf van meest verkochte smartphones, maar bij ons is het merk een nobele onbekende. In de markten waar Oppo wél populair is - China, Pakistan en Thailand, om maar enkele te noemen - is de Find X2 Pro een geduchte concurrent voor de huidige toppers van Samsung, Apple en Huawei. Niet onterecht trouwens: het oledscherm heeft een QHD-resolutie (3.116 op 1.440 pixels), dat haarscherp beeld met frisse kleuren oplevert. Er is ook een beeldverversingssnelheid van 120 hertz (ideaal voor gameplay) en de cameraset-up (48 megapixel groothoeklens, 48 megapixel ultragroothoeklens en 13 megapixel telelens) zal selfiemakers en hobbyfotografen plezieren. Het draait bovendien allemaal vlot dankzij de Snapdragon 865-processor. Kleine minpuntje: de batterijcapaciteit van 4.260 milliampère is niet spectaculair. En een afknapper: hij laadt niet draadloos op.



LG G8 X Thinq (600 euro)

Begin dit jaar lanceerde LG deze op het eerste gezicht nogal onopvallende G8 X Thinq. Het interessantste aan deze smartphone is het DualScreen-accessoire: dat maakt het mogelijk om een tweede scherm aan de smartphone toe te voegen. Het resultaat is een boekvormig toestel, met links en rechts een scherm. Innovatief, én voor sommige doeleinden ook echt wel praktisch. De camera’s zijn geen toppers (een 12 megapixel standaard camera en een 13 megapixel groothoeklens), maar behoren wel tot de goeie middelmaat, al is het jammer dat een telelens ontbreekt.



Google Pixel 4 XL (650 euro)

We zouden het soms vergeten: ook Google maakt nog altijd smartphones! Er is zelfs maar weinig keuze als je een telefoon wil die altijd snel de nieuwste Android-versies krijgt. De Pixel 4 XL is sowieso een interessante smartphone. De gezichtsontgrendeling werkt prettig, de Soli-radar - waarmee je de telefoon bedient met gebaren - is handig. De camera is geweldig, al is er wel geen ultragroothoekcamera, terwijl de concurrenten in deze prijsklasse die vaak wél hebben. Het grootste knelpunt aan de Pixel 4 XL is de accuduur: bij intensief gebruik moet je tussendoor vaak opladen. Ook scherm en hardwarefeatures hadden beter gekund.



