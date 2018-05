Buitenkans: deze top-tv's staan momenteel wel heel scherp geprijsd

Ronald Meeus

31 mei 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Gezien de huidige kostprijzen van de betere televisietoestellen, is het soms reikhalzend uitkijken naar kortingen en (tijdelijke) prijsdalingen. Vooral als je tot 100 euro kan besparen. We vonden maar liefst vijf echt goede televisietoestellen terug die momenteel met een flinke korting aangeboden worden.

Sony KD-65XE8599: € 1.445 ipv € 1.699

Enkele webwinkels hebben momenteel deze klepper van Sony met maar liefst 245 euro in vermindering staan. Dat is echt wel een scherpe prijs voor een toestel met een schermdoorsnede van 65 inch, met uiteraard een 4K-scherm en HDR. In tegenstelling tot de meeste andere apparaten in dit overzicht heeft dit toestel wel geen local dimming of een soortgelijke technologie die lokaal voor betere zwart- en witwaarden zorgt.

Philips 65PUS8102: € 1.299 ipv € 1.499

Een Media Markt-korting schraapt 100 euro van de prijs van deze krachtige 65-incher. Het is een toestel zonder oled-scherm, maar de klassieke lcd-techniek in de beeldplaat wordt wel verbeterd met local dimming, zodat zwart- en witwaarden plaatselijk in het beeld worden versterkt. En natuurlijk brengt hij, zoals alle Philips-tv's, dat mooie Ambilight in je huiskamer.

Samsung UE40MU6400: € 535 ipv € 599

Ook in het goedkopere segment kan er soms wat van de prijs af. Deze 40-incher van Samsung staat, onder meer op Bol.com, 65 euro goedkoper dan de richtprijs. En ondanks de kleinere schermdoorsnede geeft hij wel een 4K-beeld en een breed HDR-kleurenspectrum. Deze tv wordt dan ook overal getipt als het perfecte toestel voor bij een gameconsole.

LG 55UJ670V: € 599 ipv € 645

LG Electronics staat al bekend als een prijsbreker wanneer het om tv-toestellen gaat. Daarom is het de moeite waard wanneer een retailer, in dit geval Bol.com, nog een beetje in zijn marge snijdt ook. Verwacht voor deze prijs geen absolute topkwaliteit, maar wel een behoorlijk 55-inch-toestel met 4K-beeld en HDR.

LG OLED65E7V: € 2.633 ipv € 2.739

Zoek je een oled-toestel? Deze forse 65-incher van LG Electronics is momenteel ook 100 euro goedkoper te vinden dan de richtprijs. En dan moet je ook weten dat LG Electronics zich ook profileert als de gangmaker op het vlak van oled-technologie; je koopt hier dus niet bepaald de spreekwoordelijke kat in de zak.

Vergelijk hier nog meer scherp geprijsde aanbiedingen.

