Bug in Skype kan ervoor zorgen dat oproepen automatisch beantwoord worden, ook als je zelf niet opneemt kg

02 april 2019

23u27

Bron: Android Police, ZDNet.com 0 Multimedia Een bug in de Android-app van Skype zou ervoor kunnen zorgen dat inkomende oproepen automatisch worden beantwoord, zelfs als je daarvoor geen toestemming geeft. Meerdere gebruikers geven sinds begin dit jaar al aan dat ze last hebben van het probleem. Microsoft zou op de hoogte zijn en werkt aan een oplossing.

De bug heeft wellicht te maken met een instelling in de Skype-app voor Android-telefoons. In de instellingen kan je aangeven of je inkomende oproepen automatisch wilt beantwoorden. Schakel je de instelling in, dan zal je telefoon automatisch een gesprek aanvaarden bij elke inkomende oproep.



Dat zou volgens Microsoft handig zijn voor gebruikers met een beperking, maar maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk om je huisdieren te controleren als je niet thuis bent.

“Zelfs in mijn broekzak”

Maar een aantal gebruikers merkte op dat de functie niet uitgeschakeld kon worden op hun toestel. Zelfs als ze de instelling uitzetten, blijven inkomende telefoontjes automatisch beantwoord worden.



Sommigen deden hun beklag op het forum van Microsoft, meldt Android Police. “Skype op mijn telefoon beantwoordt automatisch oproepen na een paar seconden. Dit gebeurt zelfs wanneer mijn telefoon in mijn broekzak zit”, schrijft één van de ontevreden gebruikers in januari. Hij voegt toe dat hij de functie nochtans al uitschakelde in de instellingen.



Het probleem werd door een andere gebruiker omschreven als een “complete invasie van mijn privacy”.

Smartwatch

Een Microsoft-medewerker meldde op het forum dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Het is voorlopig niet duidelijk in welke omstandigheden het probleem kan optreden.



Mogelijk wordt de bug veroorzaakt door de verbinding met een smartwatch. De gebruiker die het probleem voor het eerst signaleerde op het Microsoft-forum, kon de bug omzeilen door zijn smartwatch uit te zetten of de bluetooth-functie op zijn telefoon uit te schakelen.



Anderen zeggen dan weer dat ze nooit een smartwatch hadden gebruikt en toch met hetzelfde probleem kampten.

Update

Volgens enkele recente berichten op het forum zou de bug wel opgelost zijn in de laatste ‘preview’ van Skype, een soort van test-update. Dat suggereert dat een officiële update voor alle gebruikers binnenkort beschikbaar wordt in de Google Play Store.



Het probleem doet overigens ook denken aan de bug in Facetime, waarbij gebruikers konden worden afgeluisterd in een groepsgesprek, ook al hadden ze de oproep niet aanvaard. Er is echter geen verband tussen de bugs.