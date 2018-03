Bug in iOS 11 kan je via QR-codes naar onveilige sites leiden jv

27 maart 2018

09u56

Bron: Cult of Mac 1 Multimedia Veiligheidsexperts hebben een nieuwe bug in iOS 11 ontdekt. Het besturingssysteem van Apple heeft een ingebouwde scanner van QR-codes voorzien in de camera. Leuk, maar die kan je mogelijk wel naar onveilige sites gidsen waar je beter wegblijft.

IT'ers met slechte bedoelingen kunnen de nieuwe ingebouwde QR-scanner van je camera misbruiken om je te misleiden. Dat doen ze door je via gemanipuleerde links naar websites te brengen die er op het eerste gezicht veilig uitzien, maar dat achter de handige vermomming helemaal niet blijken te zijn. Wie dus niet nietsvermoedend de camera van zijn/haar iPhone of iPad op een onbekende QR-code richt, kan mogelijk op een hackers- of phishing-site terechtkomen. Het risico is dan dat je vervolgens gevoelige informatie aan foute partijen doorspeelt.

InfoSec meldde de bug al in december aan Apple, maar het bedrijf uit Cupertino lostte het euvel voorlopig nog niet op. Cult of Mac raadt daarom aan om na het scannen van de QR-code eerst de URL in het adresbalkje bovenaan in Safari te checken op authenticiteit.