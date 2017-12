Britten willen sociale media vervolgen voor publicatie van racistisch, seksistisch en extremistisch materiaal sam

11u14

Bron: anp 0 ANP XTRA Multimedia De grote internetbedrijven moeten worden vervolgd als die er niet in slagen illegale content van sociale media te verwijderen. Dat concludeert een Brits onderzoekscomité dat de Britse premier Theresa May adviseert. Het gaat daarbij om racistisch, seksistisch en extremistisch materiaal.

Op die manier moet een halt worden toegeroepen aan het groeiende aantal bedreigingen en intimiderende berichten op het internet, luidt het. Bedrijven als Facebook, Twitter en Google zijn nu niet aansprakelijk voor de content op hun sites, ook niet als er illegale dingen op staan. Het comité dat daar gisteren een rapport over publiceerde, wil dat veranderen en zo misbruik tegengaan.

"Het wijdverbreide gebruik van sociale media is de belangrijkste factor geweest voor het versnellen en mogelijk maken van intimiderend gedrag in de afgelopen jaren'', staat in het rapport. De schaal daarvan vormt een bedreiging voor de democratie, stelt het comité.