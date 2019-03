Britten krijgen pornoverbod en willen vaginamuseum Redactie

22 maart 2019

11u26

Bron: Evening Standard, Standaard 0 Multimedia Groot-Brittannië voert een pornoverbod in voor wie jonger dan 18 is. Dat zou dan vooral lucratief zijn voor uitgerekend de pornosites die worden afgeschermd. Een vaginamuseum in Londen kan wel. Tenminste als er voldoende geld voor wordt opgehaald via crowdfunding.

Binnenkort mogen minderjarige Britten niet alleen de Europese Unie vaarwel wuiven, maar ook porno op het internet. Daarvoor moeten ze achttien of ouder zijn. Bedoeling van de ‘porn block’ of pornodrempel is kinderen te behoeden voor de aanblik van seksende lichamen.

Nu hanteren Britse internetproviders al een pornofilter, waarbij de gebruiker moet aanvinken dat hij de gezinsfilter van de provider wil uitschakelen.

Goed voor pornosites

In 2017 werd de ‘digital economy act’ gestemd, die al in april vorig jaar van kracht zou worden maar twee keer werd uitgesteld. In april is het zo ver: vanaf volgende maand zal je aan een virtueel loket moeten bewijzen dat je ouder dan achttien bent vooraleer je een pornosite te zien krijgt. Om dat voor elkaar te krijgen, is er het systeem AgeID: daar moet je aanmelden en je leeftijd bewijzen, bijvoorbeeld met een kredietkaartnummer.

Dat systeem is echter ontwikkeld door Mindgeek, en laat dat het moederbedrijf zijn van grote pornosites zoals Pornhub en Youporn. De buitenwipper van het Britse internet is met andere woorden zelf een porno-aanbieder. Bovendien zal Mindgeek geld ontvangen van kleinere pornosites, die zelf geen systeem zoals AgeID kunnen bouwen.

Haken en ogen

De Britse overheid vreest dat kinderen die worden blootgesteld aan porno opgroeien met een onrealistisch beeld van seks. Experts mogen die vrees gegrond vinden, er zitten ook adders onder het gras. Mindgeek zal toegang krijgen tot gevoelige informatie over de Britten, want die zullen een identiteitsbewijs moeten voorleggen. En er zijn achterpoortjes: zich met een VPN-dienst uitgeven voor een buitenlander, of je Chrome-browser vervangen door Thor. Ook loert het gevaar op een clandestiene handel in pornopasjes om de hoek. Voorts wordt gevreesd dat er meer porno zal opduiken op sociale media.

Vagina bespreekbaar maken

Of in het museum. Het eerste fysieke museum gewijd aan vagina’s, vulva’s en gynaecologische anatomie moet in november de deuren openen in de Londense toeristische trekpleister Camden Market. Doelstelling is de vagina bespreekbaar te maken, maar daarvoor moet nog geld geronseld worden: 350.000 euro is nodig om tentoonstellingen te organiseren, debat- en comedy-avonden en een programma om samen te werken met artsen en seks- en relatieopvoeders.

“Het vaginamuseum is belangrijk omdat dit lichaamsdeel danig gestigmatiseerd is dat sommige vrouwen te verlegen zijn om een uitstrijkje te laten nemen. We willen het taboe doorbreken en een plek bieden waar we een open en eerlijke conversatie kunnen voeren”, stelt oprichtster en directrice van het project Florence Schechter.

Meer over samenleving

familie