Britse inlichtingendienst waarschuwt voor bedreiging van Chinese technologie kg

25 februari 2019

08u34

Bron: Belga 0 Multimedia Het hoofd van de Britse inlichtingendienst GCHQ, Jeremy Fleming, heeft vandaag gewaarschuwd voor de gevaren die er schuilen als landen Chinese technologiebedrijven betrekken bij hun telecomnetwerk.

"We moeten de opportuniteiten en de bedreigingen van het Chinese technologische aanbod goed begrijpen", zei Fleming in Singapore. Hij benadrukte dat er nog geen beslissing is genomen over de implementatie van Huawei in het Britse 5G-netwerk.



Een beoordelingsrapport van de overheid wordt in maart of april verwacht. Daarin moet duidelijk worden of Britse telecombedrijven de technologie van de Chinese telecomgigant mogen gebruiken voor hun netwerk.

Verbod

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei donderdag al dat Washington geen informatie zal kunnen delen met landen die de technologie van Huawei gebruiken.



De Verenigde Staten overwegen een verbod op Huawei en moedigen bondgenoten aan om de banden met het bedrijf door te knippen. Washington vermoedt dat de infrastructuur de deur opent voor spionage door de Chinese staat en het leger.

