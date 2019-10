Blender kopen? Dit zijn de beste op de markt Ronald Meeus

28 oktober 2019

Blenders zijn haast niet meer weg te denken uit onze keukens: handig voor sapjes, smoothies en soep of om ingrediënten te pureren. Onze technologiespecialist ging eens kijken in het recente aanbod en kwam bij deze vier toppers uit.

Waar hebben we op gelet bij de samenstelling van onze top vier? Eerst en vooral op de pure techniek. Het elektrisch vermogen van je blender (uitgedrukt in watt) is dan ook heel belangrijk, want dat gaat over de kracht waarmee je voedingsproducten vermaalt. Vervolgens keken we naar het volume van de blenderkan, en tot slot ook nog naar de extra’s.

Beste budgetmodel: Philips HR2104

Veel recente blenders vind je niet meer onder de 50 euro, maar dit wat ouder toestel van Philips duikt er toch nog wat onder. Met 400 watt is deze veelzijdige blender wel een lichtgewicht - het krachtigste toestel in dit overzicht telt bijvoorbeeld driedubbel dat vermogen. Dat betekent dat je er vlotjes sappen en smoothies mee bereidt, maar als je heel vaak hardere voedingsproducten (noten, harde groenten) wil malen, kijk je beter naar een zwaarder model uit. De blenderkan is een stevige 1,25 liter en de meegeleverde filter houdt je drankjes pit- en vruchtvleesvrij.

Beste prijs-kwaliteit: Tefal Perfectmix+ BL811D

Kracht is dan weer het sleutelwoord van de Tefal Perfectmix+ BL811D. Met 1.200 watt vermogen en 28.000 rotaties per minuut vermaalt deze blender zelfs de hardste ingrediënten tot moes. Handig zijn ook de speciale programma’s voor smoothies en om ijs te crushen, en de automatische reinigingsfunctie is een zegen. De blenderkan zelf is van glas en dus hittebestendig; perfect om ook soep in te maken. Aparte accessoires krijg je er niet echt bij, maar die heb je ook niet echt nodig.

Beste upgrade: Bosch Vitamaxx

Als het wat meer mag kosten, mag er ook iets meer tegenover staan. Zo doet de Bosch Vitamaxx meer dan alleen je sappen en smoothies blenden, de vacuümtechnologie zorgt er bovendien voor dat er meer vitaminen behouden worden. Ook bij dit toestel vind je zo’n handige schoonmaakfunctie voor de blenderkan en de messen, en natuurlijk is alles ook vaatwasbestendig. Met zijn 1.000 W is hij niet de absolute krachtpatser in ons overzicht, maar dat is toch meer dan krachtig genoeg om de meeste voedingsstoffen snel te verpulveren. De meegeleverde blendbeker (mét dop) is dan weer handig voor cocktails of voor onderweg.

Onze keuze: KitchenAid Diamond

Voor onze eigen keuze kijken we uiteraard ook naar de essentials: voldoende volume (1,75 liter) en voldoende vermogen (650 W). Maar het oog wil ook wat: in de meeste keukens blijft de blender immers gewoon op het aanrecht staan. Op dat vlak scoort de KitchenAid Diamond met zijn hippe retrolook, en de vijf beschikbare kleuren. KitchenAid denkt ook aan de veiligheid: zo is de blenderkan hittebestendig, en als je werkt met warme ingrediënten loopt de snelheid ook langzaam op, zodat die niet per ongeluk rondvliegen.

