Black Friday update: dit zijn de beste koopjes van vandaag redactie

28 november 2019

08u00

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia De grootste winkels en merken beperken hun koopjes lang niet tot enkel Black Friday en Cyber Monday, maar lokken al heel de week klanten met kortingen. Word je er wat tureluurs van? . Dit zijn de beste deals van vandaag. De grootste winkels en merken beperken hun koopjes lang niet tot enkel Black Friday en Cyber Monday, maar lokken al heel de week klanten met kortingen. Word je er wat tureluurs van? Technologiesite Tweakers.be leidt je naar de écht goede kortingen en zorgt er ook voor dat je niet in fopdeals trapt

LG OLED55B9PLA: van € 1.778 naar € 1.108

Met deze 55" Ultra HD OLED televisie geniet je van perfecte zwartweergave en een krachtig contrast tussen zwart- en kleurtinten. Dit zorgt voor levensechte beelden en een unieke kijkervaring. Elke detail is zichtbaar, zelfs op de donkere momenten.

Bekijk hier de LG OLED55B9PLA

(lees verder onder de foto)

Huawei P30 lite Blauw: van € 288 naar € 244

De Huawei P30 Lite scoort op alle fronten een voldoende. Meer zelfs: het enige echte minpunt vinden we de accuduur. Die is echt ondermaats als je het vergelijkt met wat vandaag de norm is. Het scherm voldoet wel, al zou het ook wat feller mogen, want in direct zonlicht is niet alles even afleesbaar. In deze prijscategorie is het wel een van de snelste beestjes die je zal vinden.

Bekijk hier de Huawei P30 Lite.

(lees verder onder de foto)

Sony WF-1000XM3: van € 238 naar € 185

Deze set draadloze oordopjes blazen loepzuivere audio in je oren: diepe, maar niet overheersende bassen, en een prima balans tussen hoge en lage tonen. Bovendien zijn ze ‘noise canceling’: een speciaal daarvoor ingebouwde chip wist geluiden uit je omgeving, zodat je alleen maar muziek hoort. Audiofreaks kunnen de bijbehorende app gebruiken om het geluid volledig naar eigen wens bij te stellen. Ook wie lange pendelritten voor de boeg heeft kan met een gerust hart vertrekken: de batterij in de oortjes zelf houdt het zes uur uit op een lading, degene die in de luxueuze bewaardoos zit doet daar nog eens achttien uur bij.

Bekijk hier de Sony WF-1000XM3.

(lees verder onder de foto)

HP LaserJet Pro MFP: van € 134 naar € 67

De HP LaserJet Pro MFP 148dw is een multifunctionele zwart-wit printer. De printer print tot 28 pagina’s per minuut en is daarmee geschikt voor op een klein kantoor. Je print gemakkelijk via diverse mobiele toestellen en maakt rechtstreeks verbinding met de printer. De printer kan dubbelzijdig printen.

Bekijk hier de HP LaserJet Pro MFP

(lees verder onder de foto)

Dell Energy Backpack 15: van € 67 naar € 39

Berg je laptop, tablet en andere kantoorbenodigdheden veilig en goed beschermd op in de sportieve en duurzame Dell Energy rugzak 15. Deze stevige, weerbestendige rugzak beschermt je elektronische apparaten tegen de elementen en voor extra bescherming gebruik je de meegeleverde regenhoes. Bekijk hier de Dell Energy Backpack 15.

Bekijk alle dagverse Black Friday-deals op technologiewebsite Tweakers.be

(Opgelet: bovenstaande prijzen zijn de prijzen op moment van publicatie)

Lees ook:

Dit zijn de beste scheerapparaten

iPhone 11 te duur? Deze Android modellen zijn minder prijzig en even goed

De beste elektrische tandenborstels: dit zijn de toppers volgens onze specialist