Black Friday update: de beste koopjes van vandaag redactie

28 november 2019

08u00

Bron: tweakers.net/smartphones 2 Multimedia De grootste winkels en merken beperken hun koopjes lang niet tot enkel Black Friday en Cyber Monday, maar lokken al heel de week klanten met kortingen. Word je er wat tureluurs van? Technologiesite Tweakers.be leidt je naar de écht goede kortingen en zorgt er ook voor dat je niet in fopdeals trapt

LG OLED55B9PLA: van € 1.778 naar € 1.108

Met deze 55" Ultra HD OLED televisie geniet je van perfecte zwartweergave en een krachtig contrast tussen zwart- en kleurtinten. Dit zorgt voor levensechte beelden en een unieke kijkervaring. Elke detail is zichtbaar, zelfs op de donkere momenten.

Bekijk hier de LG OLED55B9PLA

Sony WF-1000XM3: van € 238 naar € 185

Is draagcomfort heel belangrijk voor je? Kies dan voor de Sony WH-1000XM3. Met het volledig draadloze ontwerp van de Sony WF-1000XM3 luister je zonder kabels naar muziek. De oordopjes beschikken over noise cancelling, waardoor storende omgevingsgeluiden worden gedempt. Met de noise cancelling aan gaat de batterij 6 uur mee. Raakt de accu onderweg leeg? Dan gebruik je na 10 minuten opladen de oordopjes weer voor 1,5 uur.

Bekijk hier de Sony WF-1000XM3.

Canon Powershot G3 X: van € 799 naar € 459

De PowerShot G3 X combineert de veelzijdigheid van een 25x zoomlens met de superieure beeldverwerking van een 1,0-type sensor en maakt foto’s en video’s van sublieme kwaliteit. Dankzij een uitgebreide reeks geavanceerde functies en knoppen kun je je creativiteit de vrije loop laten.

Bekijk hier de Canon Powershot G3 X

Huawei P30 lite Blauw: van € 288 naar € 244

De Huawei P30 Lite scoort op alle fronten een voldoende. Meer zelfs: het enige echte minpunt vinden we de accuduur. Die is echt ondermaats als je het vergelijkt met wat vandaag de norm is. Het scherm voldoet wel, al zou het ook wat feller mogen, want in direct zonlicht is niet alles even afleesbaar. In deze prijscategorie is het wel een van de snelste beestjes die je zal vinden.

Bekijk hier de Huawei P30 Lite.

Harman Kardon Enchant Subwoofer: van € 614 naar €299

Voeg superieur basgeluid toe aan jouw muziek of film met de Harman Kardon Enchant Subwoofer. Met zijn mooie vormgeving én draadloos is de subwoofer voorzien van een woofer van 255mm die eenvoudig op verschillende plekken in je thuisbioscoop kan geplaatst worden.

Bekijk hier de Harman Kardon Enchant Subwoofer

HP LaserJet Pro MFP: van € 134 naar € 67

De HP LaserJet Pro MFP 148dw is een multifunctionele zwart-wit printer. De printer print tot 28 pagina’s per minuut en is daarmee geschikt voor op een klein kantoor. Je print gemakkelijk via diverse mobiele toestellen en maakt rechtstreeks verbinding met de printer. De printer kan dubbelzijdig printen.

Bekijk hier de HP LaserJet Pro MFP

Dell Energy Backpack 15: van € 67 naar € 39

Berg je laptop, tablet en andere kantoorbenodigdheden veilig en goed beschermd op in de sportieve en duurzame Dell Energy rugzak 15. Deze stevige, weerbestendige rugzak beschermt je elektronische apparaten tegen de elementen en voor extra bescherming gebruik je de meegeleverde regenhoes.

Bekijk hier de Dell Energy Backpack 15.

Bekijk alle dagverse Black Friday-deals op technologiewebsite Tweakers.be

(Opgelet: bovenstaande prijzen zijn de prijzen op moment van publicatie)

