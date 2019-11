Black Friday komt eraan: dit zijn nú al de beste koopjes Ronald Meus

26 november 2019

08u05

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Het is vrijdag pas Black Friday, maar merken en retailers zijn - zeker in tech en elektro - nu al aan het stunten met hun prijzen. Nog eventjes en ze voeren ook Thanksgiving, de feestdag waarop de originele Amerikaanse Zwarte Vrijdag volgt, in om dat extra te legitimeren. Hier zijn dus alvast een paar Het is vrijdag pas Black Friday, maar merken en retailers zijn - zeker in tech en elektro - nu al aan het stunten met hun prijzen. Nog eventjes en ze voeren ook Thanksgiving, de feestdag waarop de originele Amerikaanse Zwarte Vrijdag volgt, in om dat extra te legitimeren. Hier zijn dus alvast een paar Black Friday-onlinedeals die je nù al kunt scoren.

Samsung Galaxy S10+: van € 989 naar € 898

Nog steeds een van de smartphonekleppers van het moment, vooral op gebied van scherm en camera-opzetje achteraan. De Samsung Galaxy S10+ staat nu bij Belsimpel voor bijna 100 minder dan de richtprijs.

65-inch-tv van Sony: van € 1.040 naar € 899

Veeln consumenten wachten op Black Friday (of de ‘Black Friday Week’ waarnaar de industrie dat ondertussen heeft uitgebreid) voor een upgrade van hun tv. Naar een 65-inch-versie, bijvoorbeeld: deze van Sony is meer dan 10 procent goedkoper. Het is niet zo’n blits oled-model, maar hij heeft technisch alles in huis (4K-resolutie, hdr-kleurentechnologie) om mee te zijn voor de komende vijf à zeven jaar.

JBL-koptelefoon: van € 113 naar € 92

Het zal wel dat je meer dan 100 euron uitgeeft aan een koptelefoon? Dankzij een Black Friday-deal is dit instapmodel van topmerk JBL nu voor meer dan twintig euro minder te vinden.

Harman Kardon Enchant Subwoofer: van € 614 naar €299

Voeg superieur basgeluid toe aan jouw muziek of film met de Harman Kardon Enchant Subwoofer. Met zijn mooie vormgeving én draadloos is de subwoofer voorzien van een woofer van 255mm die eenvoudig op verschillende plekken in uw thuisbioscoop kan geplaatst worden.

Videogame Diablo III: Eternal Collection: van € 36 naar € 18

Ja, natuurlijk heb je van gamers gehoord dat Diablo III, de klassieke ‘dungeon crawler’ waarin je steeds sterker wordende personage hele trossen vijanden over de kling jaagt, een klepper is. Ook hebben ze daar enorm gelijk in. En de PlayStation 4-versie vind je nu mooi voor de helft van de prijs.

