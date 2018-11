Black Friday: hier scoor je de beste tech-koopjes Ronald Meeus

22 november 2018

15u50

Bron: tweakers.net 0 Multimedia In de winkelstraten en online loopt het vandaag goed storm voor Black Friday, de populaire Amerikaanse commerciële feestdag die de afgelopen jaren ook naar onze contreien overwaaide. Vooral voor de wat duurdere technologieproducten als televisies, smartphones en laptops durven sommige winkelketens al eens In de winkelstraten en online loopt het vandaag goed storm voor Black Friday, de populaire Amerikaanse commerciële feestdag die de afgelopen jaren ook naar onze contreien overwaaide. Vooral voor de wat duurdere technologieproducten als televisies, smartphones en laptops durven sommige winkelketens al eens met serieuze stuntkortingen uitpakken.

1. Smartphones

Met kortingen tot dertig procent is dit een ideaal moment om een nieuwe smartphone op de kop te tikken. Je mag wel niet té ambitieus zijn in je keuze: het zijn vooral de wat minder populaire merken (Asus, Motorola) die van Black Friday gebruikmaken om veel toestellen te verkopen. Maar ook bij de zeer indrukwekkende Huawei Mate 20 gaat er een fors stuk van de prijs af.

Bekijk hier de beste koopjes op smartphones.

2. Laptops

Extreme kortingen op laptops moet je meestal niet verwachten. Deals die boven dertig of zelfs twintig procent gaan, zijn schaars. We spotten wél al enkele interessante modellen aan circa zes procent minder dan de normale richtprijs. Opnieuw interessant voor als je toch net aan een nieuwe laptop toe was.

Bekijk hier de Black Friday-deals op laptops.

3. TV’s

Topmerken in tv-wereld doen niet echt mee aan Black Friday, zo lijkt het. Hun allerbeste modellen gaan ze toch niet in de uitverkoop zetten. Toch vallen er consistent kortingen te rapen van bij de 10 procent. Wil je voor een net iets groter toestel gaan, dan kan je dat nu aan een interessantere prijs doen.

Bekijk hier de interessantste kortingen op televisies.

4. Videogames

Echt stevige kortingen vind je wel bij de videogames. Ja, het gaat dan vaak over games die al een tijdje uit zijn, maar games zijn nu ook niet zo tijdsgevoelig. Het is dus het perfecte moment om oudere hitgames aan tot soms een derde van de normale winkelprijs te kopen; hoef je meteen al niet meer naar kerstcadeaus voor zonen, dochters, neefjes of nichtjes - of jezelf - te speuren.

5. Koptelefoons

Een echt goede koptelefoon: we willen er allemaal wel een, maar omdat die al snel een paar honderden euro’s kosten, is dat zo’n aankoop die veel gebruikers lang uitstellen. Met Black Friday-kortingen tot 34 procent kan het er nu misschien wél vanaf.

Toon me de grootste prijsdalers in de populairste Pricewatch-categorieën op Tweakers.

Lees ook:

Sla hier je slag met de beste Black Friday-deals voor tech-producten

Deze smartphones zijn niet de allerduurste, maar wel bij de beste

Is dit toestel de ‘killer’ van de iPhone X en Samsung S9?