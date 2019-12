Black Friday, Cyber Monday: één pot nat, maar je kan toch flinke koopjes doen Redactie Tweakers.be

02 december 2019

08u11 0 Multimedia Eerst was er Black Friday, de hoogdag van de fysieke retail, waarop vooral elektronicaproducten al decennia zwaar afgeprijsd in de winkels staan. In 2008 volgde Eerst was er Black Friday, de hoogdag van de fysieke retail, waarop vooral elektronicaproducten al decennia zwaar afgeprijsd in de winkels staan. In 2008 volgde Cyber Monday , de e-commerce-tegenhanger. Maar vandaag zijn er vooral geen grenzen meer tussen de twee: het Black Friday-weekend loopt dan ook gewoon door tot maandagavond.

Het kan altijd dat er toch winkelketens, onlineretailers of merken zijn die nog speciale kortingen hebben gereserveerd voor Cyber Monday, het online equivalent van Black Friday. Elf jaar geleden, toen die onlinevariant in het leven werd geroepen door een tros slimme Amerikaanse marketingjongens in de e-commerce, was het nog mooi verdeeld. Black Friday, dat was de stormloop op de winkels tijdens de dag na het Amerikaanse Thanksgiving-feest, wanneer Amerikaanse consumenten hun vrije dag opofferden om hun kerstcadeaus al - met een hoop kortingen die de merken en winkels hen naar het hoofd slingerden - in te slaan.

Cyber Monday was, vervolgens, de maandag na Black Friday, waarop internetwinkels (of de internetshops van fysieke retailers) diep in hun marges kerfden voor slimme e-shoppers. Maar je kon het zelf ongetwijfeld merken afgelopen week: zo eenvoudig ligt het vandaag niet meer.

Geen grenzen meer

Negen jaar na de invoering van Cyber Monday, en na een enorme boost in elektronische handel, gingen de twee in elkaar overvloeien. Ook op Black Friday stalden winkels en merken online koopjes uit. En de laatste drie jaar zien we dat de kortingen van vrijdag gewoon een heel weekend lang lopen, tot en met maandag. Stilaan zijn er zelfs geen grenzen meer voor en na dat verlengde shoppingweekend.

De Chinese fabrikant OnePlus laat zijn ‘Black Friday’-deal voor de OnePlus 7 Pro - 100 tot 140 euro goedkoper, afhankelijk van de versie die je kiest - gewoon doorlopen tot... 9 december! Een identiek verhaal zie je bij grote jongens als Sonos, Media Markt en Coolblue, die al met hun deals startten pre vrijdag en ze ook post maandag laten verdergaan.

Meer ‘impromptu’

De vraag is vooral: wat heb je er als consument allemaal aan en hoe haal je er het meeste voordeel uit? Met een klein beetje research en slimmigheid kan je wel degelijk echte koopjes scoren. Bepaalde merken of ketens waarvan je de deals speciaal in de gaten wilt houden? Inschrijven op de nieuwsbrief en de deals komen vanzelf naar je toe.

Veel consumenten wachten wel degelijk tot Black Friday voor de aanschaf van welbepaalde producten (zoals een gameconsole, een nieuwe smartphone, een nieuwe tv, kleine keukentoestellen, etc.), op Cyber Monday kun je het wat minder systematisch aanpakken. Speur alles nog een laatste keer af voor de beste deal, of kijk eens bij welke producten je er op Black Friday - of in het weekend - net naast hebt gegrepen. En wees gerust als je niet echt iets zoekt, maar wel wilt verrast worden door een diepe korting hier en daar: ze blijven ook vandaag nog de oren van je kop schreeuwen met deals.

