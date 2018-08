Bionische vleermuis vliegt nét als een echte sam

18 augustus 2018

12u16

Bron: KameraOne 2

Hortend en stotend flappert ze met haar vleugels. Sierlijk is het allemaal niet, wat deze robotvleermuis laat zien. Maar wel nét echt. Via biomimetica of biomimicry imiteert de machine de bewegingen van een echte vleerhond. De robot kan zelfs ondersteboven vertrekken! De uitvinding van het Duitse Festo werd voorgesteld op de World Robot Conference in Peking.

Bekijk ook: