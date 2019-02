Binnenkort kan Spotify meteen je account blokkeren als je reclame omzeilt kg

08 februari 2019

17u23

Bron: TechCrunch, Gizmodo 0 Multimedia Spotify kan binnenkort strenger optreden tegen gebruikers die advertenties blokkeren in de app. In een vernieuwde versie van de Amerikaanse gebruiksvoorwaarden stelt de muziekdienst immers dat het voortaan meteen accounts kan schrappen, zonder de gebruiker eerst te waarschuwen.

De nieuwe richtlijnen zeggen dat het “omzeilen of blokkeren van advertenties in de Spotify-dienst” nu kan leiden tot “onmiddellijke stopzetting of schorsing van je Spotify-account”. Voorheen gaf het bedrijf doorgaans eerst een waarschuwing voor het een account blokkeerde, maar dat hoeft weldra niet meer, volgens de recente versie van de gebruiksvoorwaarden. Volgens Amerikaanse media zouden de nieuwe voorwaarden gelden vanaf 1 maart.



Desondanks is het niet zeker dat Spotify nu massaal korte metten gaat maken met de “illegale” luisteraars. De nieuwe voorwaarde kan ook gewoon fungeren als stok achter de deur. Bovendien werden voorlopig enkel de Amerikaanse gebruiksvoorwaarden aangepast. In de Belgische tekst verscheen de nieuwe regel nog niet.

2 miljoen omzeilers

In maart vorig jaar maakte Spotify bekend dat zo’n twee miljoen gebruikers, oftewel 1,3 procent van alle toenmalige gebruikers, de advertenties op het platform omzeilden. Normaal is dat voorrecht enkel weggelegd voor gebruikers met een Premium-abonnement, maar miljoenen mensen vonden klaarblijkelijk een andere manier om reclamevrij naar muziek te luisteren.



Daarvoor gebruikten enkele gebruikers bijvoorbeeld één van de ‘ongeautoriseerde’ apps die je via een achterdeurtje toegang geven tot de muziekbibliotheek van Spotify, maar de reclame achterwege laten. In het voorjaar bond Spotify al de strijd aan met zulke gebruikers. Ze kregen een waarschuwing per mail en hun accounts werden tijdelijk geschorst tot ze de aangepaste software verwijderden. Zo niet, dan werden de accounts permanent stopgezet.

88 procent uit abonnementen

Advertenties zijn nochtans verre van de grootste bron van inkomsten voor Spotify. Volgens de laatste kwartaalcijfers zou Spotify zo’n 88 procent van de omzet uit abonnementen halen. Maar de reclame die de gratis gebruikers moeten doorstaan, kan natuurlijk wel een belangrijke motivatie zijn om uiteindelijk over te stappen naar een abonnement.



Spotify heeft volgens de kwartaalcijfers 207 miljoen actieve gebruikers, onder wie 97 miljoen met een betalend abonnement.