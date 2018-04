Binnen 5 jaar staan deze tv's in elke huiskamer

Ronald Meeus

17 april 2018

08u01

Bron: tweakers.net 0 Multimedia De manier waarop we televisiekijken is aan het veranderen. Er vinden ingrijpende ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van content als op dat van de beeldkwaliteit. Waar mogen we ons in de nabije toekomst aan verwachten?

Op het gebied van de beeldkwaliteit zijn er in de afgelopen jaren grote ontwikkelingen geweest die een blijvende impact zullen hebben. Wie tegenwoordig een nieuwe tv koopt, komt om te beginnen haast vanzelf bij een ultra high definition (of 4K)-model uit. Op het gebied van het beeldscherm zelf hebben we plasma zien uitsterven en oled zien opkomen. Waar televisies met een oledpaneel enkele jaren geleden nog onbetaalbaar waren, hebben de prijzen een constante daling laten zien, waardoor een oled-tv nu haalbaar is voor mensen met een modaal inkomen. De verwachting is dan ook dat de lcd-techniek ergens in de verre toekomst, net als plasma, wordt uitgefaseerd. Maar welke vernieuwingen zullen we verder nog zien?

1. Verder ontwikkelde oled-tv's

Alle oledtelevisies die op dit moment te koop zijn, maken gebruik van een paneel van LG Display. Dat komt doordat LG op dit moment de enige fabrikant is die erin is geslaagd om grote oledpanelen tegen aanvaardbare kosten te produceren. Toch staat ook LG voor grote uitdagingen wat ontwikkeling betreft. De maximale helderheid van oled ten opzichte van klassieke lcd, bijvoorbeeld, is een zwak punt. Dat zie je vooral bij de weergave van high dynamic range, een technologie die net als 4K op zowat iedere nieuwe tv zit en die het kleurbereik enorm vergroot ten opzichte van een televisietoestel zonder hdr. In een relatief donkere ruimte ziet hdr er op een oled fantastisch uit, maar bij fel omgevingslicht zijn de felste lcd's duidelijk in het voordeel. Alles hangt nu af van hoe snel fabrikanten de 'blauwe' oled-schermen, het soort dat onder meer in smartphones zit, kunnen toepassen op een groter scherm.

2. Oprolbare schermen

De gemiddelde televisiemaat laat al jaren een stijgende lijn zien, maar op een gegeven moment zouden televisies te groot worden voor een normale huiskamer. Bovendien zijn grote beeldschermen lastig een trap op te tillen en passen ze niet in een normale auto. Oprolbare schermen bieden een oplossing, doordat ze alleen groot zijn als ze aan staan. Na gebruik verdwijnen ze uit het zicht, waardoor ze makkelijker in een huiskamer toe te passen zijn. Er worden al vele jaren prototype's van kleine, oprolbare oledschermen op beurzen getoond en twee jaar geleden konden we op de CES bij LG Display al even naar een wat groter 18"-scherm kijken. Dit jaar werd een elektrisch oprolbaar scherm op huiskamerformaat, 65 inch, getoond. Hiermee lijkt de serieproductie weer een grote stap dichterbij.

3. Quantumdots en Qled

Samsung is al jaren de grootste televisiefabrikant ter wereld en is bovendien de grootste fabrikant van (kleine) oledschermen. Maar hoewel de marktleider een paar jaar geleden een oledtelevisie heeft verkocht, produceert het bedrijf nu alleen nog lcdtv's. Dus heeft Samsung ervoor gekozen om lcdtv's naar een hoger plan te tillen door middel van quantumdots; kleine halfgeleiderdeeltjes waarvan de afmetingen kunnen worden aangepast om licht van verschillende kleuren uit te stralen.

Een stap verder in de evolutie van quantumdots kan het backlight achterwege worden gelaten. De quantumdots zullen dan geen licht meer omzetten in een andere kleur, maar rechtstreeks elektriciteit in de juiste kleur licht omzetten. Zo ontstaat een self-emissive display, waarbij de subpixels zelf licht zullen geven, zoals dat nu bij oled het geval is. Doordat een dergelijke tv relatief eenvoudig in elkaar zit en weinig onderdelen bevat, is die in potentie tegen zeer lage kosten te produceren. Als het bedrijf er als eerste in slaagt om dit soort schermen commercieel aan te bieden, kan dat een grote verschuiving op de markt voor televisies inluiden.

4. Microled

Ook kennen we al schermen die zelf licht geven op basis van conventionele, anorganische leds. Dit soort ledschermen tref je bijvoorbeeld aan bij festivals, stations en op grote reclameborden langs de snelweg. Er worden al vele jaren tv's onder de marketingnaam 'led-tv' verkocht, maar dat zijn gewoon lcd-modellen met een ledbacklight. De echte ledtechniek kent een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van lcd. Zo maken ze een enorme helderheid mogelijk, waardoor ze ook in de volle zon een goed beeld opleveren. Schermen op basis van rgb-leds bieden bovendien zeer goede kijkhoeken en doordat de individuele leds geheel uitgeschakeld kunnen worden, is de zwartweergave perfect. Samsung zet de ledtechniek nu al wel in voor bioscopen. Vorig jaar opende de eerste bioscoopzaal met een ledscherm ter wereld zijn deuren in de Lotte World Tower in Seoul.

