Bingewatcher, gamer of sportfreak? Deze tv past het best bij jou

Ronald Meeus

10 januari 2019

08u30

Als er iets is dat snel gaat, dan is het wel televisietechnologie. Led, oled, Qled, dikte van het scherm, scherpte van de kleuren, de ideale kijkhoek, de ideale grootte, enzovoort: er zijn ontelbaar veel parameters die mee bepalen welke televisie het best bij jou en je gezin past. We zochten enkele aanraders uit per 'type' kijker.

De ideale tv voor bingewatchers

Streamingdiensten als Netflix of Amazon Prime zijn vandaag niet meer weg te denken uit een moderne huiskamer. Wie zich regelmatig aan bingewatchsessies waagt, haalt zich bij voorkeur een smart-tv in huis: die geven makkelijke toegang tot de Netflix- of Amazon-apps, zonder dat er extra apparatuur (zoals een Apple TV of een Google Chromecast) voor nodig is. Veel gloednieuwe toestellen integreren nu gewoon een Netflix-knop op de afstandsbediening. Netflix-fans zijn ook gebaat met een 4k-toestel, omdat Netflix al behoorlijk wat content in 4k in de etalage heeft staan. Je zoekt dus best naar een tv met een Ultra HD-resolutie. Bekijk hier de smart-tv’s en hier de tv’s met Ultra HD-resolutie.

De ideale tv voor gamers

Een zichzelf respecterende gamer neemt enkel genoegen met het allerbeste en allerscherpste beeld. Je wil met andere woorden een tv met een oled-scherm, omdat die beeldtechnologie nu eenmaal de rijkste kleuren en het beste contrast garandeert. De technologie is dan wel ontwikkeld door LG, je vindt ze ook in toestellen van pakweg Philips.

Speel je op een PlayStation 4 pro of een Xbox One X? Dan koop je ook best een 4k-tv, want veel huidige games (bvb. Red Dead Redemption II, een van de beste games van 2018) worden in die nieuwe beeldstandaard afgespeeld. En dan een tip die voor zichzelf spreekt: op een tv met een groot scherm - 50 inch of hoger - is het des te leuker gamen. Bekijk hier de ideale combinatie voor gamers.

De ideale tv voor grote gezinnen

Er zijn kennelijk twee categorieën van mensen die kiezen voor enorm grote tv’s; kersverse vrijgezellen en grote gezinnen. Voor de eerste categorie hebben de fabrikanten niet echt een verklaring, maar de tweede lijkt ons evident. Als je thuis met zes man of meer samen naar televisie kijkt, heb je nu eenmaal een grote televisie nodig als iedereen het scherm behoorlijk wil kunnen zien. Bekijk hier de tv’s met grote schermen.

De ideale tv voor sportfreaks

Wie veel sport wil kijken op de buis, moet vooral een tv met een hoge beeldverwerkingssnelheid hebben. Je zoekt dus een tv met een goede ‘refresh rate’ (de refresh rate is het aantal keer per seconde dat het beeld wordt ververst en wordt uitgedrukt in hertz (Hz), nvdr). Minstens 100 hertz is een must, en hoe hoger je gaat, hoe beter. Niets zo vervelend als een wereldgoal wazig te zien krijgen. Enige omvang - 50 inch of meer - is opnieuw aan de orde. Bekijk hier de beste tv’s om naar sport te kijken.

