Bill Gates raadt investeren in cryptomunten af: "Technologie die rechtstreeks voor doden zorgt" TK

28 februari 2018

20u54

Bron: News.com.au 2 Multimedia In 1999 was Bill Gates de eerste man die de kaap van 100 miljard dollar overschreed. Dat doe je niet zonder wat risico's te nemen, maar ook door slim om te gaan met je geld. Investeren in cryptomunten zoals Bitcoin raadt de voormalige Microsoftbaas bijvoorbeeld ten stelligste af.

Intussen heeft Gates de titel van 'rijkste man ter wereld' moeten afstaan aan Amazonbaas Jeff Bezos, maar dat is vooral omdat hij miljarden wegschonk aan goede doelen. De man weet hoe hij met geld moet omgaan en deelt die kennis ook graag met anderen. Tijdens een vragenronde op sociaalnetwerksite Reddit raadde hij zo mensen af om te investeren in cryptomunten.

Dat doet hij enerzijds omdat hij de digitale munt enorm riskant vindt. "De waarde van de munten draait om speculatie. Het is supergevaarlijk om erin te investeren." Maar de magnaat heeft daarnaast ook morele problemen met bitcoin en co. "Op dit moment worden de cryptomunten gebruikt om fentanyl en andere drugs te kopen. Het is een van de weinige technologieën die op een vrij rechtstreekse manier voor doden zorgt." Het systeem is immers even anoniem als cash geld, maar je hoeft er niet voor uit je zetel te komen. "Er is te weinig controle op. Ik vind dat het net goed is dat de overheid een manier heeft om witwaspraktijken, belastingontduiking en het financieren van terroristen op te sporen."

Gates is overigens niet de eerste die negatief aankijkt tegen cryptomunten. Ook Steve Wozniak, een van de oprichters van Apple, had er al slechte ervaringen mee. De man maakte vorige week bekend dat hij opgelicht werd en zo zeven bitcoin kwijtraakte. "Iemand kocht ze online via een kredietkaart. Na de verkoop annuleerden ze gewoon de transactie, zo simpel is het. En het was een gestolen kaart, dus ik zie dat geld nooit meer terug." Ter info: op dit moment is één bitcoin meer dan 8.600 euro waard.

Automatisering

De oprichter van Microsoft was tijdens de vraag-en-antwoord-sessie ook bijzonder kritisch over het Hyperloop-concept van Elon Musk. De CEO van Tesla wil een systeem ontwikkelen waarbij passagiers 'afgeschoten' worden door een soort buizensysteem aan honderden kilometers per uur. Gates vindt het allemaal maar gevaarlijk klinken. "Ik denk niet dat het concept veel steek houdt. Het wordt bijna onmogelijk om dat veilig te maken."

De man is echter wel fan van automatisering in het algemeen. "Ik geloof niet dat het een negatief effect zal hebben op onze economie. Het proces is al bezig sinds de industriële revolutie. We hebben toch ook tractors en naaimachines gemaakt?" Hij kijkt naar eigen zeggen erg uit naar de toekomst, al denkt hij niet dat we snel een grote doorbraak kunnen verwachten. "Ik denk dat dat voor de volgende generatie zal zijn."