Bij deze toestellen zweren de Applegebruikers

28 januari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Er zijn van die mensen die bijna religieus zweren bij all things Apple en er zelfs niet aan denken om producten van andere fabrikanten in hun leven toe te laten. De volgende vier toestellen behoren standaard tot de uitrusting van de ware Applefreak.

1. iPhone XS Max

Prijs: tussen € 1.152 en € 1.464.

In september vorig jaar stelde Apple drie nieuwe iPhone X-modellen voor, waarbij de XS Max echt wel het neusje van de zalm is. Het nieuwe schermformaat is meteen het grootste ooit voor een iPhone. Natuurlijk scoort dit toestel hoog op zo goed als elk niveau (scherm, camera’s, batterij, enzovoort) en dat mag ook, gezien het prijskaartje. Bekijk hier alle iPhones.

2. MacBook Pro

Prijzen van MacBook Pro’s: € 1.499,00 tot € 3.299,00.

Een beetje uit het niets zette Apple afgelopen zomer ineens nieuwe MacBook Pro-laptops in de markt. Daar ging geen evenement met een gelikte presentatie aan vooraf en er was ook geen uitgebreide promocampagne. Niet nodig, moeten de Applebazen gedacht hebben, die MacBook Pro’s doen het zo goed dat ze zichzelf wel verkopen. Het 2018-model van de MacBook Pro kreeg er twee cores bij, naast de optie voor 32GB geheugen; die snelle hardware zal vooral bij professionele gebruikers op applaus kunnen rekenen. De Pro is per definitie ook de geprefereerde laptop van wie professioneel met beeld werkt (denk grafische vormgevers en videomakers), en dus kreeg het scherm een hoge helderheid en dito contrast. De accuduur is goed: elf uur tijdens browsen. Bekijk hier alle MacBooks.

3. iPad

Prijs Apple iPad Wi-Fi + Cellular (2018): tussen € 425 en € 548.

Het was druk in 2018 bij Apple, want ook de iPad kreeg een nieuwe editie. Niet dat er zoveel verschil was met de iPad van 2017, behalve dit: hij ondersteunt nu de Apple Pencil en hij heeft een nieuwere processor. De rest is ongewijzigd. Zo is het scherm niet gelamineerd en ontbreken de antireflectiecoating en de functie om de kleurtemperatuur automatisch aan te passen. Kortom: weinig nieuws onder de zon, maar dat hoefde eigenlijk ook niet. Er is traditioneel weinig concurrentie op de tabletmarkt, waardoor dit toestel met redelijke afstand de aantrekkelijkste tablet in zijn prijsklasse blijft. Bekijk hier alle iPads.

4. Apple Watch

Prijs Apple Watch 4: € 459.

En dan moeten we het nog hebben over dat toestel waar je de échte Applefreak aan herkent: de Apple Watch. Die hoort nog steeds tot de blitsere smartwatches, en werkt naadloos samen met (vooral) de iPhone in je zak. De in september voorgestelde nieuwste editie 4 heeft onder meer ingebouwde sensoren om een elektrocardiogram te maken. Dat gebeurt door de vinger op de digitale kroon te leggen. De kroon kan nu kleine trillingen maken, onder meer bij het scrollen, en ook de speaker is nu wat luider. Bekijk hier de Apple Watches.

