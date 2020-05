Beter dan je smartphonecamera: vijf systeemcamera's getest

Ronald Meeus

25 mei 2020

11u45

Bron: tweakers.net/camera 0 Multimedia Je wil graag een systeemcamera kopen, maar je weet niet goed welke? Technologiesite Tweakers testte er onlangs vijf, in de prijscategorie 900 tot 1.200 euro. We zetten de belangrijkste testresultaten op een rij.

Fujifilm X-T30 (vanaf € 1099)

Fujifilm levert steevast een 18-55mm-kitlens mee, die zich onderscheidt met zijn lichtsterkte. Ideaal om ook bij mindere lichtomstandigheden snellere sluitertijden te halen. De autofocus van de camera presteert vlot, de elektronische sluiter zorgt er voor dat je fluisterstil fotografeert.

Ook de elektronisch zoeker is prima, maar aan de kleine kant als je hem vergelijkt met de concurrentie. Idem wat video betreft: de Fujifilm X-T30 presteert zeker oké, maar de Sony A6400 en de Panasonic Lumix DC-G90 hebben betere video. En waarom die limiet van 10 minuten opnametijd in 4k?

Dan de troeven: dit is de enige camera van de vijf die over een snelle usb-c 3.2-aansluiting beschikt, waarmee je met een bandbreedte van 5G je beelden kunt overzetten. De concurrentie is een stuk trager en gebruikt deels ook nog micro-usb.

Waar we minder over te spreken zijn is de microaansluiting: dat is een 2,5mm-aansluiting, niet geschikt voor de meer gangbare microfoons. Er is ook een aansluiting voor een koptelefoon, maar dan op basis van een usb-c-connector, waarvoor een adapter noodzakelijk is. Bekijk hier de Fujifilm X-T30.

Bekijk hier de populairste systeemcamera’s.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Sony A6400 (vanaf € 929)

Sony maakt ook goedkopere camera’s, maar deze Sony A6400 maakt het onderscheid met de oog-autofocus; die garandeert, tenminste volgens de fabrikant, heldere scherpstelling en mooiere portretten. De camera is verder ook goed weerbestendig, heeft een elektronische zoeker met hogere resoluties en is redelijk compact. Ook de 16-50mm-lens bleek compact, met dank aan de inklapbare lenselementen. De grip is desondanks goed, al liggen de Nikon Z 50 of Panasonic G90 zeker beter in de hand.

Van de vijf geteste camera’s heeft de Sony A6400 het meest geavanceerde en accurate autofocussysteem. De camera kan ook in 4k filmen, met 25 beelden per seconde. In high definition zijn 120 frames per seconde (fps) mogelijk. De videokwaliteit is uitstekend: vanaf een hogere resolutie (6k) wordt het beeld teruggerekend naar 4k.

Jammer genoeg heeft de A6400 geen gestabiliseerde sensor, waardoor je afhankelijk bent van de beeldstabilisatie in het objectief. Het scherm van de A6400 kan 90 graden naar beneden klappen, maar 180 graden omhoog. Het steekt dan boven de camera uit: ideaal om te vloggen. Bijkomende troef: er is geen limiet voor de duur van een video-opname. Bekijk hier de Sony A6400.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Panasonic Lumix DC-G90 (vanaf € 1.049)

Qua vormgeving en omvang zou je de Panasonic Lumix DC-G90 eerder als een spiegelreflexcamera inschatten. Voordeel van de grootte is alleszins wel dat het sd-kaartje aan de zijkant zit en niet bij de accu. Dat werkt praktischer als je een statief gebruikt en het is ook minder fragiel. De grip en de ergonomie zijn ook uitstekend.

Panasonic maakt al een tijdje werk van video, dat merk je zeker aan deze camera. Je kan dus uiteraard in 4k filmen, met 24, 25 of 30 frames per second. In 1080p kun je met 60fps filmen. Het kantelbare scherm is bovendien praktisch, er is een scala aan instellingsmogelijkheden en naast een microfoonaansluiting is er ook een voor een koptelefoon.

Handig voor actiefoto’s: de 4k-fotomodus, met 30 frames per seconde, goed voor foto’s van 8 megapixel. In de 20-megapixelresolutie kun je 9 foto’s per seconde maken, wat ook al heel vlot is.

Hoewel de G90 iets achterloopt wat resolutie, beeldkwaliteit en autofocus betreft, zijn de prestaties in de praktijk heel behoorlijk. Resultaat: veel details én weinig ruis op je foto’s. Bekijk hier de Panasonic Lumix DC-G90.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Nikon Z50 (vanaf € 921)

De Nikon Z50 is een groot beestje: zowel de camera als de lenzen zijn groter dan gemiddeld. De 16-50mm-lens is dan wel weer redelijk compact, dankzij het uitschuifbare lensontwerp. Dat uitschuiven zelf gaat redelijk soepel (aan de zoomring draaien), maar het was nog beter geweest als het elektronisch kon, zoals bij de Sony A6400.

Qua lenzen is de Z50 geen vetpot (je krijgt twee bijpassende DX-lenzen). Een joystick krijg je ook niet. De autofocus is niet zo accuraat, al claimt Nikon dat dit probleem verholpen is door een recente firmware-update. De videokwaliteit komt wel aardig in de buurt van die van de Panasonic Lumix DC-G90 en de Sony A6400. Bekijk hier de Nikon Z50.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Canon EOS M6 Mark II (vanaf € 1.119)

De M6 II van Canon is min of meer het spiegelloze equivalent van de 90D-spiegelreflexcamera van het Japanse bedrijf, met dezelfde nieuwe sensor en vergelijkbare videomogelijkheden. Wat body betreft is de M6 II behoorlijk compact, maar wel met een prettige grip aan de voorkant. De elektronische zoeker moet je apart aanschaffen, terwijl die bij de andere toestellen in dit overzicht gewoon ingebouwd is.

De M6 II filmt ook in 4k, maar een serieus minpunt is dat de videoresolutie in de fotomodus beperkt is tot 1080p. Je moet dus echt via het draaiwiel overschakelen naar de videomodus als je in 4k wilt filmen, en dat werkt vertragend. De videomodus is goed, maar de details zijn wat minder goed en de mogelijkheden gaan minder ver dan bij de concurrenten. Bekijk hier de Canon EOS M6 Mark II.

Interesse in een systeemcamera? Bekijk hier de populairste modellen.

Lees ook:

Coronakilo’s eraf met de Fitbit, maar welke koop je best?

Round-up: vijf consumentencamera’s rond 1000 euro

Meer thuis, meer gamen!