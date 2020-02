Betalen met je smartwatch: dit moet je weten Ronald Meeus

28 februari 2020

08u46

Bron: tweakers.net/gadgets 0 Multimedia Met de juiste smartwatch op zak, hoef je zelfs je bankkaart of smartphone niet meer uit je zak te halen voor een snelle betaling. Wel even opletten, want nog niet élke slimme horloge kan het, en ook niet elke bank in ons land ondersteunt het al.

Sinds de doorbraak van de Near Field Communication (nfc)-standaard, zit contactloos betalen (in het Engels: tap & pay) in de lift. Gewoon je nieuwe bankkaart of je met een nfc-chip uitgeruste smartphone in de buurt van de lezer op de automaat of de winkelterminal houden, en de betaling is geschied.

De nfc-chip zendt radiostralen uit naar de betaalterminal, waarmee versleutelde betaalinformatie wordt uitgewisseld. De chip staat al op heel wat gebruikers hun bankkaart (meer dan zeven op de tien kaarten in België hebben zo’n chip), en ook de meeste moderne smartphones hebben er een.

Momenteel komen er ook meer smartwatches op de markt met zo’n nfc-chip. Handig, want je kan er kleine betalingen mee doen zonder iets uit je zak of tas te moeten halen.

Welke smartwatches?

Maar dat werkt natuurlijk niet met elke smartwatch en bij iedere bank. Wat jouw smartwatch betreft: die moet om te beginnen over een functie ‘contactloos betalen’ beschikken. Een nfc-chip dus, en een functie in het besturingssysteem van het ding die aangesloten is op een Mobile Pay-systeem. Maar dat moet - en hier wringt het schoentje nog wat - samenwerken met je bank.

Huidige stand: vier diensten, twee banken

Er zijn vier mobiele betaaldiensten in België die bediend kunnen worden met een smartwatch of wearable:

* Android Pay: zit op Google Wear OS, dat onder meer op de smartwatches van Fossil staat.

* Apple Pay: op de Apple Watch. Bekijk hier de Apple Watch Series 5.

* FitBit Pay: op bepaalde toestellen van dat wearable-merk, zoals de FitBit Versa 2.

* Garmin Pay: op de Garmin VivoActive 4 bijvoorbeeld.

In essentie zijn er wel maar twee Belgische grootbanken die er momenteel mee samenwerken: BNP Paribas Fortis (inclusief diens dochtermerken Hello bank! en Fintro) en KBC.

Groei verwacht

Ongetwijfeld zit hier nog groei in. De andere Belgische banken zijn mogelijkheden aan het verkennen om eveneens tap & pay-betalingen te doen, en zonder enige twijfel zullen ook die de mogelijkheid leveren om daar een wearable voor te gebruiken.

Volgens de recentste cijfers van marktstudiebureau Gartner zitten smartwatches sowieso fors in de lift: in 2018 werden ze wereldwijd ter waarde van 11,4 miljoen euro verkocht, tegen eind dit jaar moet dat gestegen zijn naar een jaaromzet van 21 miljoen euro.

