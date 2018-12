Bespaar honderden euro's per jaar met de juiste smart home-technologie

Ronald Meeus

14 december 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1 Multimedia Veel ‘smart’ technologie is nog flink prijzig momenteel, maar dankzij enkele van die gadgets kan je wel flink veel geld uitsparen. Op jaarbasis kan dat zelfs oplopen tot een paar honderd euro. Bovendien investeer je ook in je gebruiksgemak.

1. Slimme thermostaat

De slimme thermostaten van topmerken als Nest en Tado kunnen op zich hetzelfde als de klassieke thermostaat, maar ze kunnen ook meer. Dankzij de app en het achterliggende ‘dashboard’-systeem zullen ze zichzelf uitzetten wanneer ze weten dat je uithuizig bent of net een graadje hoger zetten omdat je bijna thuiskomt van je werk. Met een beetje handigheid stel je alles zodanig in dat je op geen enkel moment energie verbruikt wanneer dat niet nodig is; recent onderzoek van Nest claimt dat dit jaarlijks al snel minstens 110 euro bespaart. Nieuwe ontwikkeling - geïntroduceerd door het Duitse merk Tado - is dat je individuele radiatorkoppen kan toevoegen aan het slimme systeem, zodat je een nog slimmer energieverbruik per kamer hanteert.

2. Slimme schakelaars

Zelfs ‘domme’ toestellen kunnen ‘slim’ worden, toch in de zin van energiebesparing, door de toevoeging van een slimme schakelaar. Schakelaars van merken als TP Link, Elgato en Fibaro bedien je via een app ook van op afstand. Ben je net vertrokken voor een avondje uit en weet je nu niet meer helemaal zeker of je de televisie wel uitzette? Geen probleem: check gewoon even je app en zet je tv desnoods alsnog uit.

(lees verder onder de foto)

3. Verbruiksmeters

Als je een verbruiksmeter aansluit op je smart systeem, levert je dat natuurlijk niet automatisch een prijsvoordeel op. Het geeft wel beter inzicht in de stroom die je dagdagelijks verbruikt, waardoor je - toch in theorie - bewuster met je verbruik omgaat. Vooral om het zogenaamde ‘sluipverbruik’ (denk: al die toestellen die in stand-by toch flink energie vreten) tegen te gaan, is dit handig.

4. Slimme lampen

Slimme lampen (Philips, Ikea) helpen je op drie niveaus energie besparen. Het zijn led-lampen, dus ze verbruiken sowieso weinig. Ze gaan 10 tot 15 jaar lang mee. En ze kunnen vanuit een app slim worden geprogrammeerd en vanop afstand uitgezet, zodat ze niet onnodig aanblijven. Meer merken springen nu op de kar, maar de absolute koning van de slimme lampen blijft het Hue-gamma van Philips, net uitgebreid met buitenverlichting.

(lees verder onder de foto)

5. Waakzame artificiële intelligentie (AI)

Momenteel moet je zelf je smart home-systeem monitoren en instellen. In de nabije toekomst zou dat de taak worden van artificiële intelligentie. Twee zaken zijn daarvoor nog nodig: smart home-systemen als Apple HomeKit en ZigBee moeten nog een breder gebruikersaantal vinden, net als artificiële systemen als Google Home en Amazon Alexa. Die toestellen worden nu nog vooral als slimme speakers gezien, maar ze hebben veel meer in hun mars dan dat.

Hier vind je alle smart home-technologie aan de scherpste prijzen.

Lees ook:

Google Home Hub: slimme speaker en fotolijst in één

Binnen vijf jaar staan deze tv’s in elke huiskamer

Zo ziet de smartphone van de nabije toekomst eruit