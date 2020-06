Believe the hype: de nieuwe iPhone SE is echt een aanrader Thomas Smolders

18 juni 2020

11u30

Met de nieuwe iPhone SE bracht Apple voor het eerst in jaren weer een model uit dat niet alleen voor de happy few is weggelegd. Met de prijs-kwaliteitverhouding van deze smartphone zit het alleszins meer dan goed, en er zijn nog meer troeven.

Enkele weken geleden bracht Apple een nieuwe smartphone uit. Niet de opvolger van het huidige toptoestel, de iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max. Wél een nieuwe versie van de iPhone SE, die al in 2016 voor het eerst gelanceerd werd.

De motivatie voor de iPhone SE 2020 is identiek dezelfde als destijds: een smartphone op de markt brengen voor een doelgroep die wel een iPhone wil, maar daar geen 1.000 euro (laat staan meer) voor wil betalen. Voor een iPhone SE met een geheugen van 64 GB betaal je 489 euro. Daarmee komt het toestel rechtstreeks in het vaarwater van onder andere de Samsung Galaxy S10 Lite, de Google Pixel 3a XL en de OnePlus 7T.

Grote pluspunten

Het meest opvallende verschil tussen de iPhone SE en die Android-concurrenten is het scherm. De ‘Androids’ hebben allemaal minstens een 6 inch-scherm (beelddiagonaal 15 cm). De iPhone SE moet het doen met een scherm van 4,7 inch (12 centimeter). Dat komt omdat Apple het model van de iPhone 8 uit 2017 recupereert om zo de prijs te drukken. Om dezelfde reden kreeg de iPhone SE een lcd-scherm (liquid crystal display, vertaald: vloeibaarkristalscherm) in plaats van een oledscherm (organic light emitting diode, vertaald: organische licht emitterende diode). Met 326 dots per inch blijft het een stukje onder de concurrentie steken. Niet het allerbeste scherm naar hedendaagse normen, met andere woorden, maar gelukkig zijn er serieuze andere troeven.

Het sprookje van het lelijke eendje leerde ons dat het innerlijke telt en met het innerlijke van de iPhone SE zit het goed. Daar vinden we namelijk een A13 Bionic chip; dezelfde processor die bijvoorbeeld ook in topper iPhone 11 Pro zit. Het is de meest krachtige chip die nu op de markt is, waardoor zelfs verstokte Androidfans niet anders kunnen dan toegeven dat de iPhone SE een meer dan degelijk toestel is.

Andere grote pluspunten: de glazen achterkant die je toelaat om draadloos op te laden, de batterij die het een volledige dag uitzingt én de software-updates die Apple nog jarenlang belooft.

Dat de iPhone SE geen gezichtsherkenning heeft is geen drama. Dat is in dit prijssegment trouwens eerder de uitzondering dan de regel.

Conclusie

Als je echt de allernieuwste technologische snufjes wil op je smartphone, dan zal je meer geld moeten neertellen. Maar als je een degelijk toestel wil, voor een zeer betaalbare prijs, dan is de iPhone SE toch een van de allereerste toestellen waar je vanaf nu aan moet denken.

