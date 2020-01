Belgische experts waarschuwen voor verouderde versies Windows: “Die gebruikers lopen groot gevaar” kg

10 januari 2020

15u58

Bron: CCB, StatCounter, Belga 0 Multimedia Vanaf volgende week dinsdag wordt Windows 7 niet meer ondersteund door Microsoft. Dat wil zeggen dat het besturingssysteem geen veiligheidsupdates meer krijgt, waardoor het bijzonder kwetsbaar wordt voor cyberaanvallen. Dat meldt het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Gebruikers met een verouderde versie van Windows worden aangeraden om te upgraden.

Windows 7 werd in 2009 gelanceerd. Wegens de evoluties in de technologie en nieuwe beveiligings- en prestatievereisten, trekt Microsoft ruim tien jaar later de stekker uit het besturingssysteem. Dat wil niet zeggen dat computers met Windows 7 plots niet meer zullen werken. Wel zal Microsoft niet meer in veiligheidsupdates voorzien.

“Groot gevaar”

De meeste computers in België draaien gelukkig al wel op Windows 10, de meest recente versie van Microsofts besturingsyssteem. Maar toch nog zo’n 20 procent van de Belgische gebruikers gebruikt een verouderde versie van Windows, volgens cijfers van StatCounter die het CCB deelt. Bijna 13 procent heeft nog een computer met Windows 7. De rest behelpt zich met Windows 8, 8.1, XP of Vista.

Die verouderde Windows-versies vormen een makkelijk doelwit voor cybercriminelen. Volgens het CCB zou maar liefst 96 procent van alle malware-infecties op oudere Windowssystemen gebeuren. Nu Windows 7 vanaf volgende week niet meer ondersteund wordt, neemt dat risico enkel toe.

“Vooral de gebruikers van Windows 7, maar dus ook gebruikers van XP, Vista en 2000 lopen een groot gevaar”, zegt Miguel De Bruycker, directeur van het CCB, in een persbericht. Ook bedrijven en overheidsdiensten moeten indien nodig maatregelen treffen.

Hoe controleren?

Het CCB raadt Belgische gebruikers aan om de Windows-versie op hun pc te controleren. Dat doe je door op het Windows-icoon te klikken (de ‘Start’-knop), links op de onderste taakbalk. Type ‘winver’ in de zoekbalk en druk op Enter. Een afzonderlijk venster verschijnt met alle details over je besturingssysteem.

Zie je iets anders dan ‘Windows 10’? Dan wordt het tijd om te upgraden. Je kan voor een honderdtal euro Windows 10 installeren, of opteren voor een geheel nieuwe computer. Nieuwe Windows-toestellen zijn standaard uitgerust met een recente versie van het besturingssysteem.