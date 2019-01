Belgisch onderzoek naar Huawei levert voorlopig niets op: “Nog geen bewijs voor veiligheidsrisico’s” kg

23 januari 2019

16u10

Er is nog altijd geen enkel element dat wijst op een risico voor de (cyber)veiligheid in België met de uitrusting van de Chinese telecomreus Huawei. Dat stelt Phédra Clouner, vicedirectrice van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), in de marge van het internationaal forum voor de cyberveiligheid in het Franse Rijsel. Het CCB startte een analyse in het vierde kwartaal van 2018 en vond tot nu niets verdacht.

Huawei wordt door enkele Westerse landen ervan verdacht een nationaal veiligheidsprobleem te vormen. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan hebben het bedrijf verboden een 5G-netwerk op te bouwen. Die landen vermoeden dat de infrastructuur de deur opent voor spionage door de Chinese staat en het leger.

Belgisch onderzoek

In België voert het CCB een analyse uit. Het centrum vroeg via nationale en internationale kanalen objectieve studies op die aantonen dat het gebruik van de technologie risico's inhoudt. Pas daarna kan het CCB een onderbouwd advies uitbrengen.



“Tot op heden is er geen enkele info die ons doet stellen dat er een technisch risico bestaat met de Huawei-producten in België", aldus Clouner. De problematiek is veel groter, ook door de politieke en diplomatieke achtergrond, klinkt het.



In België levert Huawei basisstations voor de 4G-netwerken van Proximus en Orange, maar is het bedrijf ook partner van Base/Telenet.