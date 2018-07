Belg jaagt mobiel dataverkeer de lucht in tijdens festivals en WK-wedstrijden Redactie

09 juli 2018

13u47

Bron: Telenet 0 Multimedia Het mobiel dataverbruik is de afgelopen week geëxplodeerd. Tijdens Rock Werchter werd bijna 25.000 gigabytes verbruikt, een verdubbeling ten opzichte van 2017. Mogelijk zit daar ook de WK-koorts voor iets tussen: het dataverkeer piekte wanneer de Rode Duivels speelden. Dat meldt Telenet op basis van eigen data.

Niet alleen tijdens Rock Werchter, maar ook op andere festivals joeg de Belg er massaal veel mobiele gigabytes door. Tijdens Graspop werden er drie keer zoveel gigabytes verbruikt als vorig jaar, terwijl het verbruik op Werchter Boutique maar liefst verviervoudigde.

De stijging zou sterk beïnvloed worden door de prestaties van de Rode Duivels in het WK, licht Telenet toe in een persbericht. Telkens wanneer een voetbalwedstrijd van de Rode Duivels plaatsvond, bereikte het dataverkeer een hoogtepunt. Het effect bleef beperkt op Rock Werchter, aangezien de festivalgangers daar de wedstrijd konden volgen op meerdere grote schermen. Daardoor werd de wedstrijd minder bekeken via smartphone of tablet.

Meer dan 600.000 sms'en

Ook verrassend: de sms maakte een kortstondige comeback. In 2017 was nog te zien hoe het aantal verstuurde sms’en kelderde onder invloed van populaire berichtenapps zoals WhatsApp en Facebook Messenger. Nu blijkt uit de cijfers dat de Belg de sms toch nog niet aan de kant heeft gezet. Op Rock Werchter werden er tussen de 600.000 en 700.000 sms’en verstuurd, een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Op Graspop is er sprake van een verdubbeling: daar werden bijna 200.000 sms’en verstuurd.

Ook het belverkeer piekte dit jaar, met een verdubbeling op beide festivals. Er werd net geen 12.000 uur gebeld tijdens Rock Werchter, en rond 5.000 uur op Graspop.

Versterkte infrastructuur

Om aan de stijgende vraag tegemoet te komen, versterkte Telenet zijn infrastructuur op de festivalterreinen. Op de weide van Rock Werchter werden negen tijdelijke installaties toegevoegd, terwijl Tomorrowland eind deze maand op elf tijdelijke installaties zal kunnen rekenen.