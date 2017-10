Belg is zuinig met mobiele data HA

De Belg verbruikte vorig jaar gemiddeld 0,86 gigabyte mobiele data per maand, of heel wat minder dan het gemiddelde van 1,89 gigabyte voor de OESO-landen.

Finland en Letland waren koploper met respectievelijk 10,59 en 8,21 gigabyte per maand, zo blijkt uit het recentste rapport van de OESO over de vooruitzichten voor de digitale economie. Voor bepaalde activiteiten via internet scoort België dan weer bij de besten, zoals voor bankdiensten, opleidingen, dataopslag in de cloud en sociale netwerken.



Volgens de OESO blijft de prijs voor snel internet overal dalen. De gemiddelde kost voor een maandabonnement van 200 gigabyte is met 15,4 procent afgenomen tussen juni 2013 en juni 2016, van 43 dollar naar 37 dollar.