Belfius laat klanten autoverzekering afsluiten via app: "Nieuw contract binnen twee minuten"

08 oktober 2018

14u01

Bron: Belga 0 Multimedia De verzekeringspoot van staatsbank Belfius lanceert vandaag een nieuwe functie in de app, waarmee klanten een nieuw contract voor een autoverzekering volledig digitaal zullen kunnen afhandelen. De bankverzekeraar zegt hiermee in België "een nieuwe standaard" te zetten. Ook schadegevallen zullen digitaal doorgegeven kunnen worden.

Belfius maakt zich sterk dat het afsluiten van een nieuw contract via de app in minder dan twee minuten kan - enkel de groene kaart wordt achteraf nog per post opgestuurd. Een nieuw contract afsluiten kan op basis van de nummerplaat of een foto van het chassisnummer. Om in minder dan twee minuten een verzekering te kunnen afsluiten, doet de verzekeraar beroep op zowel interne als externe data, om te vermijden dat de klant overbodige info moet invullen. Het contract kan na afloop digitaal ondertekend worden. Wie tijdens de procedure toch vragen heeft, kan altijd de hulp inroepen van het callcenter of een agent.



Ook schade doorgeven kan via de Belfius-app. De processen hiervan werden gedigitaliseerd, en daardoor zou 80 procent van de schadegevallen meteen geregeld moeten zijn. De overige 20 procent moet binnen de 48 uur opgelost zijn.

Brandverzekering

Volgens de verzekeraar zal de app complementair zijn met de rol van de agent. "Deze innovatie is niet tegen, maar met ons netwerk", aldus CEO Dirk Vanderschrick. "Onze agenten zijn de grootste promotors van de app. Zij worden er ook beter van, omdat ze geen tijd meer zullen verliezen met tussenkomen bij een schadegeval, bijvoorbeeld."

De autoverzekering is de eerste verzekering die Belfius digitaal aanbiedt, maar op termijn volgen nog andere verzekeringen. "De volgende wordt de brandverzekering", gaf Vanderschrick al aan. De Belfius-app wordt nu gebruikt door zo'n 1,2 miljoen van de ruim 3 miljoen klanten.

Nummer drie

Deze klemtoon op (digitale) innovatie past in de ambitie om tegen 2023 de nummer drie op de Belgische markt te worden. Momenteel is het bedrijf de nummer vijf, KBC en Ethias zijn de nummers drie en vier. Daarnaast richt Belfius zich op externe én interne groei. Vanderschrick wees erop dat slechts 12 procent van de klanten bij Belfius-bank ook een verzekering hebben bij hen. "Daar is dus nog veel potentieel", aldus de CEO.