Begin goed aan de lenteschoonmaak met deze tools Ronald Meeus

27 februari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia De lente komt er met rasse schreden aan: tijd om zowel je huis als je tuin of terras op te frissen. Met deze vier tools is je woning in een handomdraai klaar voor de eerste lentefeesten.

Hogedrukreiniger

Het terras komt meestal als eerste aan de beurt. De winter kan flink huishouden op je terrastegels of bankirai, maar met een stevige hogedrukspuit verwijder je snel en handig hardnekkig vuil, mosresten en groene aanslag. Idem voor stenen muren, hekken en tuinmeubilair. Wanneer de kracht van de straal alleen niet werkt, kan je eventueel nog detergenten toevoegen. Let er ook op dat je de straal niet te fel concentreert, zodat je bepaalde materialen (hout, bijvoorbeeld) niet beschadigt. Bekijk hier de best beoordeelde hogedrukreinigers.

Grasmaaier

Wanneer de lentezon écht doorbreekt is je gazon aan de beurt. Dat ziet er vaak verwilderd uit na de wintermaanden, maar vanaf nu is een wekelijkse maaibeurt weer aangeraden. De ideale hoogte van je gras is vier centimeter. Een te kort gemaaid gazon geeft immers kale plekken. Grasmaaiers heb je tegenwoordig in allerlei vormen en kleuren, maar de traditionele duwmaaier blijft voorlopig de standaard. Maairobots zijn ook wel aan een flinke opmars bezig, maar die zijn toch nog altijd iets duurder wat prijs-kwaliteit betreft. Bekijk hier de best beoordeelde elektrische grasmaaiers.

Lees ook: IRobot onthult autonome robotgrasmaaier

Elektrische heggenschaar

Vervolgens is het aan de haag; die kan na de wintermaanden ook wel een snoeibeurt gebruiken. Ga je oldskool (en heb je stevige armspieren), dan kan je een manuele heggenschaar gebruiken, maar een elektrische heggenschaar is natuurlijk wel zo veel makkelijker om wildgroei en verwelkte stukken weg te werken. Met een elektrische heggenschaar werken is best ruw werk, dus investeer meteen ook in een veiligheidsbril en een goede kwaliteit werkhandschoenen. Bekijk hier de best beoordeelde elektrische heggenscharen.

Schroefboormachine met accu

Wanneer er gaten moeten worden geboord of dingen ergens moeten worden ingeschroefd, is een accuboormachine een geweldige bondgenoot. Toestellen met draad zijn in de regel (veel) krachtiger dan modellen met een accu. Maar voor snelle klussen in en om het huis geraak je gewoon sneller uit de voeten met een handig draadloos model. Bekijk hier de accuboormachines.

Multitool

Voor zowel het zware als het fijne werk - denk: snijden, schuren, slijpen, polijsten en zagen - is een multitool een handige must have. De roterende bladen kunnen worden ingezet voor detailwerk, op een hele waaier aan materialen. Bekijk hier de best beoordeelde multitools.

