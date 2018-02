Batterij weer plat?! Met deze tips gaat hij langer mee

Ronald Meeus

13 februari 2018

08u00 0 Multimedia Bij iedere Bij iedere nieuwe smartphone die op de markt komt is de accuduur telkens weer een punt dat iedereen in de gaten houdt. Hoe lang je toestel het trekt is in hoge mate afhankelijk van elementen waarop je geen vat hebt, zoals schermresolutie en processor. Maar ook in het gebruik kun je slim omspringen met je batterijduur.

1. Denk aan je back-ups

Een goeie reflex is om 's avonds, naast je smartphone, ook een tweede batterij op te laden: sommige toestellen hebben een vervangbare tweede batterij. En anders neem je een powerbank mee. Die dingen bestaan al eventjes, maar wanneer ze niet opgeladen zijn voor je 's morgens naar je werk vertrekt, maken ze natuurlijk ook weinig verschil.

2. Zet de energiespaarstand aan

De recentere versies van Android en iOS hebben allebei een energiespaarstand ingebouwd. Het valt niet aan te raden om die constant aan te zetten, aangezien je dan bijvoorbeeld minder notificaties krijgt midden in de werkdag. Ook de gps zal dan minder goed meewerken. Maar tijdens je vrije tijd of pendeltijd is er weinig dat je ervan weerhoudt om die spaarstand aan te zetten.

3. Haal de helderheid van je scherm naar beneden

De meest voor de hand liggende slokop voor je smartphonebatterij is je scherm. Hoe hoger de resolutie, hoe meer hij van je batterij vergt. Nu is het mogelijk dat de fabrikant de kracht van de ingebouwde accu heeft afgestemd op de beeldpracht van het scherm, maar niets belet je om het rechtstreekse effect wat naar beneden te halen: meer helderheid heeft automatisch meer energie nodig.

4. Zet Bluetooth en wifi uit

Op gebied van connectiviteit zuipen zowel Bluetooth als wifi enorm veel energie, terwijl er weinig redenen zijn om beide constant aan te zetten. Bluetooth heb je in essentie alleen maar nodig wanneer je je toestel effectief verbindt met een ander apparaat (bijvoorbeeld de handsfreeset van je auto). En als je wifi niet uitschakelt, zit het toestel constant te zoeken naar netwerken in de buurt, ook wanneer je niet eens van plan bent om online te gaan. Hou liever je 3G of 4G aan voor eventuele pushberichten, en zet wifi aan en uit wanneer je jezelf bewust in een locatie met wifi nestelt om er te surfen.

5. Schakel vibratie uit

Liever laten vibreren dan een luide beltoon laten horen? Begrijpelijk, zeker wanneer je ergens bent waar je ringtone potentieel collega's of andere medemensen stoort. Maar de ingebouwde servo's die voor de vibratie zorgen gebruiken veel meer energie dan de luidspreker die de beltoon afspeelt. Gebruik dus liever geluid om te worden gealarmeerd, en hou de vibratie voor momenten waarop het wat discreter moet.

6. Ook de gps is niet altijd nodig

Een laatste functie van je smartphone die enorm veel energie nodig heeft is de ingebouwde gps. Ook die heb je in de regel veel minder vaak nodig dan je hem hebt aanstaan. In de instellingen van je smartphone kun je bij sommige apps, die toch niet zo nodig hoeven te weten waar je momenteel uithangt, hun gebruik van de locatiediensten ontzeggen.

7. Check je telefoon minder vaak

Dit klinkt eenvoudig, maar het kan in de praktijk de lastigste tip uit het rijtje zijn. We zijn namelijk, bijna letterlijk, verslaafd geworden aan onze smartphone: constant checken we of er nieuwe berichten zijn binnengelopen via Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, e-mail en potentieel tientallen andere kanalen. Die drang alvast proberen te verminderen, resulteert meteen in een batterij die langer meegaat. Iedere keer dat je al je communicatie-apps opent om ook te reageren op al die berichten, draineer je je accu met een paar procenten.

