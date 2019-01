Bancontact en Payconiq wisselen eigen apps in voor nieuwe, gezamenlijke betaal-app kg

23 januari 2019

10u46

Bron: Belga 15 Multimedia Bancontact en het mobiel betalingssysteem Payconiq lanceren vandaag de nieuwe betaal-app ‘Payconiq by Bancontact’. "Van bij de start wordt de nieuwe betaal-app ondersteund door 20 banken en kan ze bij 290.000 betaalpunten in België gebruikt worden", zegt Nathalie Vandepeute, CEO van Bancontact Payconiq Company.

De nieuwe app vervangt de afzonderlijke Bancontact- en Payconiq-apps en werkt overal waar men voorheen één van beide betaalmethoden kon gebruiken. De gebruikers van de Bancontact-app krijgen in de komende dagen een uitnodiging om hun app te updaten naar de Payconiq by Bancontact-app. De gebruikers van de Payconiq-app kunnen makkelijk hun bestaande Payconiq-account in de nieuwe app activeren, nadat ze de ‘Payconiq by Bancontact’-app hebben gedownload.



De ‘Payconiq by Bancontact’-app is downloadbaar vanaf vandaag op iOS en volgende week op Android. Op moment van schrijven lijkt de iOS-app echter nog niet beschikbaar in de App Store.

“Aanvulling op kaart”

"De app is de ideale aanvulling op de Bancontact-kaart", legt Nathalie Vandepeute uit. "De gebruiker kiest z'n betaalmethode in functie van de situatie. Overdag betaalt hij met zijn Bancontact-kaart in het shoppingcenter, 's avonds koopt hij een drankje op een festival met de ‘Payconiq by Bancontact’-app.”



“De handelaar kan betalingen aanvaarden die door de consument gedaan worden met de fysieke Bancontact-kaart of via de ‘Payconiq by Bancontact’-app, met of zonder terminal of beide.”

1,37 miljard transacties

Vandaag zijn er 16 miljoen Bancontact-kaarten in omloop. Het afgelopen jaar is het aantal Bancontact-transacties (geldafhalingen niet meegerekend) met 3,1 procent gestegen tot 1,37 miljard. Het aantal geldafhalingen is op zijn beurt gedaald met 1,9 procent.



Vorig jaar brak ook het contactloos betalen met Bancontact door: het betalen door een bankkaart dicht bij een betaalterminal te houden. Het totaal aantal contactloze betalingen was in 2018 zeven keer hoger dan in 2017. Zowat 4,3 procent van alle Bancontact-kaartbetalingen gebeurden vorig jaar contactloos.