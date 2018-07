Badge met tracking-functie voortaan verplicht in Parijse middelbare school mvdb

24 juli 2018

12u23

Bron: 20Minutes 0 Multimedia Een bluetoothbadge met tracking-functie is vanaf 1 september verplicht in een Parijse middelbare school. Met de badge kunnen leerkrachten achterhalen of de leerlingen aanwezig zijn in de klas of ergens ronddolen in het schoolgebouw. Wie de sleutelhanger niet ten allen tijde draagt, wordt gesanctioneerd.

Velen vinden de maatregel een inbreuk op de privacy, de directie van de school Rocroy Saint-Vincent de Paul stelt dat de Franse wetgeving niet wordt overtreden. De bal ging aan het rollen toen een foto van het vernieuwde schoolreglement op Twitter belandde.

De leerlingen moeten de badge ook dragen op sportvelden, in de schoolbibliotheek, in de refter, bij klasuitstapjes en bij brandoefeningen. De sleutelhangers werken volgens fabrikant NewSchool met locatie, niet met geo-locatie. "Zo kan je de leerlingen wel volgen, maar niet traceren waar ze zich precies bevinden", zegt bedenkster Philippine Dolbeau aan de Franse nieuwssite 20 Minutes. Het system werkt als volgt: een leerkracht installeert de NewSchool-toepassing op zijn iPhone, met bluetooth worden de aangesloten badges in een bepaalde omtrek gedetecteerd. In een mum van tijd weet de leraar zo of de leerlingen aanwezig zijn of niet. Een twaalftal scholen werken nu al met het systeem. Met de badge kunnen scholieren ook eten afrekenen in de refter of een boek ontlenen.

Ouders werden vooraf niet op de hoogte gebracht. De bluetoothbadge is nu onderdeel van het schoolreglement, wat de ouders verplicht moeten ondertekenen. Ook het onderwijzend personeel wist niets van het opzet, zij waren geen vragende partij. Een petitie die de badgemaatregel afkeurt en het vergelijkt met de akelige toekomstroman '1984' van George Orwell, heeft tot nu toe 3.500 handtekeningen opgeleverd.