Apps, zo makkelijk … en soms zo gevaarlijk. In samenwerking met Telenet

22 juli 2020

Apps, ze maken je leven er makkelijker op, maar heel wat apps slaan meer informatie over je op dan je vermoedt of zou willen. Wat doen ze daarmee? Wat zijn de mogelijke gevaren? En wat kan jij daaraan doen? We vroegen het aan onafhankelijke expert Kenneth Dée, techjournalist bij onder meer VTM Nieuws.

Installeren, accepteren, … klaar?

Een app installeren. Wie denkt er nog bij na? Het maakt er zoveel dingen zoveel makkelijker op. Van het weerbericht checken en de dichtstbijzijnde vestiging van een kledingketen vinden tot een treinticket kopen. Maar waar geef je toestemming voor wanneer je ongeduldig de gebruikersvoorwaarden accepteert? Wat wil zo’n app allemaal van je weten en wat doet het bedrijf achter die app met die informatie?

“Er is nagenoeg geen enkel bedrijf dat geen data via zijn apps verzamelt”, zegt techjournalist Kenneth Dée. Dat betekent echter niet noodzakelijk dat die informatie voor schimmige doeleinden wordt gebruikt. Maar dat wil niet zeggen dat we zelf niet voorzichtiger met het uitdelen van die informatie moeten omspringen of de verspreiding ervan kunnen beperken.

De ene app is de andere niet.

De meeste grote bedrijven worden nauw op de vingers gekeken in hoe ze je data verzamelen en daarmee omgaan. De meeste, maar niet allemaal. Zo verzamelt de populaire verkoopsite AliExpress volgens Kenneth Dée buitenproportioneel veel en irrelevante data. “Ze vragen toestemming voor het gebruik van je camera, willen aan je Facebook-profiel linken, registreren zoektermen die je op hun app intypte en nog veel meer. Ze beweren die informatie enkel intern te gebruiken, maar tellen ontelbare dochterbedrijven in allerlei sectoren en het is allesbehalve duidelijk of die niet mee onder dat ‘intern’ vallen”.

Bij andere apps zoals bijvoorbeeld sociale media is het dan weer logisch je ze de toestemming geeft om de foto’s die je ernaar upload te gebruiken. Net zoals je een app als google maps toegang tot je locatie geeft. “Soms spreekt het voor zich welke informatie je een app toevertrouwt” zegt Kenneth Dée, “andere keren valt de logica moeilijker te ontwaren. Zo vraagt de app van vervoersmaatschappij De Lijn toegang tot je fitnessdata. Misschien zit daar een uitstekende reden achter, maar ze ligt in ieder geval niet voor de hand”.

Van goede en minder goede wil

De meeste data die via apps wordt verzameld wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. Om beter in te spelen op jou als klant of potentiële klant. Ook al betekent dat een irritante dosis gepersonaliseerde reclame, het blijft min of meer onschuldig. Minder onschuldig is wanneer een bedrijf weet dat jij in de buurt van een vestiging van een concurrent bent, vervolgens de eigen onlineprijs laat zakken, om die weer op te schroeven eenmaal je bij hen voor de deur staat.

Ook wanneer het bedrijf achter een app heel correct met je informatie omgaat, dan bestaat er nog altijd het risico dat die data door een menselijke fout of een hacker ergens terechtkomt waar je dat liever niet wil. Dat geldt overigens zowel voor de servers die informatie bekomen via apps opslaan, als die van websites waaraan je persoonlijke data toevertrouwt. Met in het ergste scenario identiteitsdiefstal en/of een zware financiële kater.

Gezonde achterdocht

Volgens Kenneth Dée gebruik je best je gezond verstand en een al even gezonde dosis achterdocht wanneer je apps downloadt. En al helemaal wanneer die toegang vragen tot persoonlijke gegevens, locatie, contacten en andere data. Hij geeft tegelijk nog volgende tips mee.

- Als je op de mobiele site van een bedrijf of organisatie hetzelfde kan doen als op de app, kies dan voor de site. Kijk daarbij uit dat je niet op een fake-website terechtkomt en gebruik bij voorkeur private browsing. Eenmaal je die website hebt afgesloten is het contact verbroken. Heel wat apps blijven immers informatie verzamelen, ook als je ze niet gebruikt.

- Het is altijd beter om geen creditcard-gegevens op te laten slaan door de webwinkel.

- Update je smartphone steeds naar de nieuwste versies van Android of iOS. Elke nieuwe versie telt immers meer opties om nieuwsgierige apps te blokkeren, na te gaan welke toestemmingen je elk van hen hebt gegeven en die eventueel uit te schakelen.

- Gooi elke app die je niet of langere tijd niet meer gebruikt van je telefoon. Ook al ga je volgend jaar weer naar datzelfde festival, dan installeer je de app dan gewoon opnieuw.

- Kies wanneer mogelijk voor de officiële apps van grotere, gerenommeerde bedrijven.

- Geef je een app zoals Whatsapp of Twitter tijdelijk toegang tot je locatie, vergeet dan achteraf niet om die toestemming weer in te roepen. En ja, het kost iets meer moeite om steeds opnieuw tijdelijk toestemming te geven of langs de website in plaats van de app te gaan, maar dat is niets vergeleken met wat het je aan moeite en vaak ook geld kost wanneer het misloopt.

Wil je meer informatie hoe je veilig online kan gaan, of hoe providers dat surf-alternatief veiliger maken